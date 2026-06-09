Daftar Susunan Baru Direksi MedcoEnergi, RUPST 2026 Setujui Dividen Rp 1,58 Triliun

PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026. (dok. MEDC)
JawaPos.com - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang menghasilkan sejumlah keputusan penting, termasuk persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit.
Dalam rapat tersebut, para pemegang saham juga menerima laporan pertanggungjawaban Direksi serta laporan pengawasan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025.
RUPST menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 untuk pembagian dividen tunai sebesar USD 87 juta atau sekitar Rp 1,58 triliun. Jumlah tersebut mencakup dividen interim sebesar USD 42 juta atau sekitar Rp 762,3 miliar, setara Rp 28,4459 per saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada 28 November 2025.
Sementara itu, dividen final sebesar USD 45 juta atau sekitar Rp816,8 miliar, setara kurang lebih USD 0,0018 per saham, dijadwalkan dibayarkan pada 3 Juli 2026.
“RUPST menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026,” ungkap MedcoEnergi dalam informasi keterbukaan, dikutip Senin (9/6).
Selain itu, RUPST menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru.
Dalam agenda lainnya, pemegang saham menyetujui pengalihan 150 juta saham hasil program pembelian kembali saham (buyback) tahun 2025 untuk pelaksanaan program kepemilikan saham bagi pekerja dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan, perusahaan anak, maupun perusahaan afiliasi.
Rapat juga menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan usaha perusahaan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
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