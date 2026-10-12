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Dhimas Ginanjar
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.51 WIB

Jepang Kecam Serangan Houthi di Arab Saudi, Khawatir Konflik Ganggu Pasokan dan Harga Energi

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi berbicara kepada wartawan di Manila, Filipina, pada 23 Juli 2026. (Kyodo)

JawaPos.com - Jepang mengecam serangan berulang kelompok Houthi di Yaman terhadap Arab Saudi dan mendesak kelompok tersebut segera menghentikan eskalasi. Tokyo juga berjanji mengerahkan seluruh upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan yang berpotensi mengganggu pasokan energi global.

Dilansir dari Kyodo, Senin (12/10), Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan serangan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil tidak dapat ditoleransi. Jepang akan bekerja sama dengan negara-negara terkait, termasuk Arab Saudi dan Yaman, untuk mendorong deeskalasi serta memulihkan stabilitas kawasan.

“Serangan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apa pun. Jepang kembali mengecam keras serangkaian serangan yang dilakukan Houthi,” kata Motegi dalam sebuah pernyataan pada Minggu (11/10).

Arab Saudi mengalami sejumlah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi yang didukung Iran dalam beberapa hari terakhir. Serangan rudal yang menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada Sabtu (10/10) menewaskan lebih dari 10 orang dan melukai sekitar 300 lainnya.

Menurut otoritas Arab Saudi, bandara yang sama kembali menjadi sasaran serangan pada Minggu (11/10).

Jepang khawatir pasokan energi terganggu

Pemerintah Jepang menilai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah sangat penting bagi dunia, terutama untuk menjaga keamanan energi negara tersebut.

Jepang merupakan negara yang minim sumber daya alam dan sangat bergantung pada pasokan minyak mentah dari Timur Tengah. Karena itu, konflik berkepanjangan di kawasan tersebut memicu kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga energi.

Kekhawatiran itu semakin besar seiring berlanjutnya perang di Iran yang turut memengaruhi situasi keamanan regional.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengisyaratkan kemungkinan AS bergabung dengan Arab Saudi untuk melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi.

Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, Jepang menyatakan akan melakukan setiap upaya diplomatik yang diperlukan untuk mendorong penurunan eskalasi dan menstabilkan situasi secepat mungkin. Langkah itu dinilai penting bukan hanya bagi keamanan kawasan, tetapi juga bagi kepentingan energi Jepang.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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