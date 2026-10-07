Sukses Uji Coba Gas-In Commissioning Pipa WNTS-Pemping, PLN EPI Siap Pasok Gas Natuna ke Batam

JawaPos.com - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) sukses menyelesaikan uji coba perdana atau Gas-In Commissioning pipa bawah laut West Natuna Transportation System (WNTS)–Pemping.

Uji coba tersebut dilakukan untuk memaastikan kesiapan dari pipa sebelum gas yang berasal dari Blok Natuna dialirkan menuju pembangkit listrik milik PLN Batam di Tanjung Uncang.

Plh. Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto, mengatakan keberhasilan Gas-In Commissioning menjadi langkah penting dalam pelaksanaan untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS–Pemping guna menghadirkan pasokan gas domestik bagi sistem kelistrikan Batam, Sumatra Bagian Tengah, dan Jawa Barat.

Ia mengatakan, pemanfaatan gas Natuna sekaligus menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan sumber daya energi nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Keberhasilan Gas-In Commissioning ini menjadi milestone penting sebagai pelaksanaan penugasan Menteri ESDM kepada PLN EPI untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS–Pemping agar gas Natuna dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, khususnya mendukung keandalan sistem kelistrikan Batam, Sumatra Bagian Tengah, dan Jawa Barat. PLN EPI akan terus mengawal tahapan berikutnya hingga gas dapat mengalir ke pembangkit,” ujar Rakhmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/10).

Rakhmad mengatakan, PLN EPI terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan kesiapan pasokan dan kebutuhan gas pembangkit berjalan selaras dengan penyelesaian infrastruktur.

Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha hulu dan hilir migas, pengelola infrastruktur gas, serta PLN menjadi faktor penting dalam memastikan pengaliran gas dapat terlaksana secara aman dan sesuai target.

Rakhmad menambahkan, Gas-In Commissioning akan dilanjutkan dengan commissioning pengaliran gas dari ORF menuju pembangkit PLN Batam setelah diperolehnya alokasi gas dari Pemerintah dan diselesaikannya dokumen komersial.