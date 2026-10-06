Utusan Khusus Presiden Hashim Sebut Pengembangan Biofuel Penting untuk Hadapi Gejolak Geopolitik

JawaPos.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Indonesia mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel untuk menghadapi gejolak geopolitik.

“Pengembangan program-program tersebut, termasuk biofuel, mendapatkan momentum akibat konflik yang saat ini terjadi di Timur Tengah,” ucap Hashim dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang digelar di Jakarta, Selasa (6/10).

Hashim menyoroti betapa rapuhnya rantai pasok energi akibat ketergantungan dengan impor dari negara-negara Timur Tengah.

Kondisi ketergantungan impor energi dari negara Timur Tengah, tutur Hashim, juga menyebabkan kerentanan perekonomian bagi Indonesia.

“Kami semua menyadari betapa rentannya perekonomian negara apabila terlalu bergantung pada sumber energi dari luar negeri, terlebih dari kawasan dengan situasi politik yang tidak stabil,” ucap Hashim.

Berlandaskan oleh kesadaran tersebut, Hashim menegaskan Indonesia akan terus mengembangkan BBN, baik berupa biodiesel B50 maupun bioetanol E20.

“Pemerintah akan terus melanjutkan program biofuel,” ucap Hashim.

Saat ini, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan biodiesel B50 secara nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyaluran B50 di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat mencapai 100 persen pada Oktober 2026.