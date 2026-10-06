Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 7 Oktober 2026 | 02.19 WIB

Utusan Khusus Presiden Hashim Sebut Pengembangan Biofuel Penting untuk Hadapi Gejolak Geopolitik

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo. (Kemenhut) - Image

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo. (Kemenhut)

JawaPos.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Indonesia mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel untuk menghadapi gejolak geopolitik.

“Pengembangan program-program tersebut, termasuk biofuel, mendapatkan momentum akibat konflik yang saat ini terjadi di Timur Tengah,” ucap Hashim dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang digelar di Jakarta, Selasa (6/10).

Hashim menyoroti betapa rapuhnya rantai pasok energi akibat ketergantungan dengan impor dari negara-negara Timur Tengah.

Kondisi ketergantungan impor energi dari negara Timur Tengah, tutur Hashim, juga menyebabkan kerentanan perekonomian bagi Indonesia.

“Kami semua menyadari betapa rentannya perekonomian negara apabila terlalu bergantung pada sumber energi dari luar negeri, terlebih dari kawasan dengan situasi politik yang tidak stabil,” ucap Hashim.

Berlandaskan oleh kesadaran tersebut, Hashim menegaskan Indonesia akan terus mengembangkan BBN, baik berupa biodiesel B50 maupun bioetanol E20.

“Pemerintah akan terus melanjutkan program biofuel,” ucap Hashim.

Saat ini, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan biodiesel B50 secara nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyaluran B50 di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat mencapai 100 persen pada Oktober 2026.

Menyusul kesuksesan B50, pemerintah mendorong penerapan bioetanol E20 untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pertamina Pastikan Distribusi BBM B50 capai 100 Persen pada Akhir September 2026 - Image
Energi

Pertamina Pastikan Distribusi BBM B50 capai 100 Persen pada Akhir September 2026

Jumat, 11 September 2026 | 18.27 WIB

Rp 170 Triliun Tak Lagi Dipakai Impor Solar, B50 Dianggap Berhasil Menghemat Devisa Negara - Image
Energi

Rp 170 Triliun Tak Lagi Dipakai Impor Solar, B50 Dianggap Berhasil Menghemat Devisa Negara

Minggu, 16 Agustus 2026 | 16.23 WIB

Terapkan Mandatori B50, Prabowo Klaim Selamatkan Devisa Negara Hingga Rp 170 Triliun - Image
Energi

Terapkan Mandatori B50, Prabowo Klaim Selamatkan Devisa Negara Hingga Rp 170 Triliun

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18.10 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore