PGN Siap Serap BioCNG dari Limbah Sawit untuk Pasokan Energi Industri

JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menggandeng bersama Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) mengembangkan fasilitas biomethane berbahan baku limbah pabrik kelapa sawit (BioCNG) di Sumatera Selatan.

Fasilitas tersebut ditargetkan mampu memproduksi biomethane sekitar 150.000 MMBTU per tahun untuk mendukung ketersediaan energi domestik sekaligus mendorong dekarbonisasi sektor industri.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan fasilitas ini memanfaatkan limbah organik kelapa sawit yang ditargetkan memproduksi biomethane sekitar 150.000 MMBTU per tahun.

Proyek tersebut menjadi inisiatif pertama di Indonesia yang memproduksi biomethane di wilayah Sumatera, yang merupakan salah satu daerah dengan banyak pabrik kelapa sawit.

Pengembangan fasilitas ini juga menjadi tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) pengembangan biomethane di Indonesia yang diteken PGN dan TTI pada 2022.

"Bagi PGN, ini adalah langkah penting untuk menghadirkan gas terbarukan dari sumber domestik ke dalam rantai pasok energi nasional. PGN siap mendukung melalui infrastruktur dan kapabilitas niaga yang kami miliki agar biomethane dapat dimanfaatkan oleh sektor industri," ujar Fajriyah dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (6/10).

Fajriyah mengatakan, dalam kerjasama tersebut PGN berperan sebagai offtaker atau pembeli utama biomethane tersebut.

Selain itu, PGN juga berperan sebagai transporter dimana biomethane yang diproduksi oleh PT KIS Toyota Tsusho Biomethane Indonesia (KTBI), perusahaan patungan antara KIS dan TTI, akan disalurkan ke Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan industri lainnya melalui jaringan pipa yang dimiliki oleh PGN.