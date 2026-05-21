PGN Siap Serap LNG Blok Masela, Pasokan Energi Nasional Kian Aman

JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN mempertegas komitmennya dalam menjaga pasokan energi nasional melalui kerja sama strategis dengan Inpex Corporation terkait rencana penyerapan LNG dan gas bumi dari Proyek Abadi LNG di Blok Masela.

Kesepakatan awal mengenai prinsip-prinsip komersial tersebut ditandatangani dalam ajang Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Jakarta, Selasa (20/5). Kerja sama ini melibatkan Inpex sebagai operator proyek bersama mitra lainnya, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petronas Masela Sdn. Bhd.

Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari strategi PGN dalam memaksimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pelanggan dan memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen nyata PGN dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber gas domestik untuk kebutuhan pelanggan, sekaligus sebagai bagian dari Pertamina Group dalam perannya memenuhi kebutuhan energi dan pondasi ketahanan energi nasional," ujar Arief.

Baca Juga:Sopir Taksi Green SM Jadi Tersangka Kecelakaan KRL di Perlintasan Sebidang Bekasi Timur

Setelah penandatanganan kesepakatan awal ini, para pihak akan melanjutkan pembahasan menuju tahap Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) yang bersifat mengikat untuk pasokan LNG maupun gas bumi dari proyek tersebut.

Kehadiran PGN sebagai calon pembeli domestik dinilai penting untuk mendukung percepatan Proyek Abadi LNG menuju keputusan investasi final atau Final Investment Decision (FID). Di sisi lain, kolaborasi ini juga memperlihatkan penguatan sinergi di tubuh Holding Migas Pertamina, di mana PHE bergerak di sektor hulu sementara PGN menangani distribusi dan niaga di sektor hilir.

Melalui sinergi tersebut, pemanfaatan gas bumi nasional diharapkan dapat semakin optimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan industri.

Langkah ini juga selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan sumber daya energi domestik demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat transisi menuju energi yang lebih bersih melalui pemanfaatan gas bumi.