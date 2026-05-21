PGN Siap Serap LNG Blok Masela, Pasokan Energi Nasional Kian Aman

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN mempertegas komitmennya dalam menjaga pasokan energi nasional melalui kerja sama strategis dengan Inpex Corporation. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN mempertegas komitmennya dalam menjaga pasokan energi nasional melalui kerja sama strategis dengan Inpex Corporation terkait rencana penyerapan LNG dan gas bumi dari Proyek Abadi LNG di Blok Masela.
Kesepakatan awal mengenai prinsip-prinsip komersial tersebut ditandatangani dalam ajang Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Jakarta, Selasa (20/5). Kerja sama ini melibatkan Inpex sebagai operator proyek bersama mitra lainnya, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petronas Masela Sdn. Bhd.
Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari strategi PGN dalam memaksimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pelanggan dan memperkuat ketahanan energi nasional.
"Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen nyata PGN dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber gas domestik untuk kebutuhan pelanggan, sekaligus sebagai bagian dari Pertamina Group dalam perannya memenuhi kebutuhan energi dan pondasi ketahanan energi nasional," ujar Arief.
Setelah penandatanganan kesepakatan awal ini, para pihak akan melanjutkan pembahasan menuju tahap Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) yang bersifat mengikat untuk pasokan LNG maupun gas bumi dari proyek tersebut.
Kehadiran PGN sebagai calon pembeli domestik dinilai penting untuk mendukung percepatan Proyek Abadi LNG menuju keputusan investasi final atau Final Investment Decision (FID). Di sisi lain, kolaborasi ini juga memperlihatkan penguatan sinergi di tubuh Holding Migas Pertamina, di mana PHE bergerak di sektor hulu sementara PGN menangani distribusi dan niaga di sektor hilir.
Melalui sinergi tersebut, pemanfaatan gas bumi nasional diharapkan dapat semakin optimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan industri.
Langkah ini juga selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan sumber daya energi domestik demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat transisi menuju energi yang lebih bersih melalui pemanfaatan gas bumi.
Dengan cadangan gas besar yang dimiliki Blok Masela, kerja sama PGN dan INPEX diyakini dapat menjaga keberlanjutan suplai energi nasional dalam jangka panjang serta memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah