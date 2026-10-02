Inovasi Pengeboran Pertamina Berhasil Tambah Potensi Produksi Minyak 5.605 BOPD

Ilustrasi pengeboran minyak
JawaPos.com - Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 4 (Pertamina Hulu Rokan Zona 4) berhasil menambah produksi minyak sebesar 5.605 barel minyak per hari atau barel oil per day (BOPD). Angka itu dicapai dengan mengkombinasikan dua inovasi pengeboran.
General Manager PHR Zona 4 Heru Irianto mengatakan inovasi tersebut dilakukan dengan mengombinasikan inovasi batch drilling dengan metoda dual completion dalam pengembangan Sumur GNK-114 yang masuk dalam wilayah kerja Pertamina EP Prabumulih Field.
Ia menjelaskan, pada uji alir awal (initial flow test) 27 dan 28 September lalu, sumur yang berada di Struktur Gunung Kemala, Kota Prabumulih itu menunjukkan potensi produksi minyak 5.605,68 BOPD dan gas 2,96 MMSCFD pada kondisi open flow.
"Perpaduan batch drilling dan dual commingle completion dalam pengembangan Sumur GNK-114 merupakan bagian dari semangat kami untuk terus mencapai target dengan menghadirkan inovasi dalam operasional hulu migas. Bagi kami, inovasi menjadi kunci untuk menghadirkan energi secara efisien; efektif dan andal dengan safety menjadi faktor utama dalam setiap pekerjaan," ujar Heru dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (2/10).
Heru menjelaskan batch drilling adalah teknik pengeboran sumur menggunakan rig yang dapat berpindah antarsumur dalam satu lokasi tanpa perlu membongkar dan memasang kembali peralatan.
Teknik ini memungkinkan pengeboran beberapa sumur yang lokasinya berdekatan dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, pengeboran bisa dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tetap menjaga keselamatan kerja.
Batch drilling baru diterapkan di wilayah kerja Pertamina EP Prabumulih Field tahun ini. Melalui teknologi tersebut, pengeboran Sumur GNK-114 dilakukan bersamaan dengan empat sumur lainnya yang berdekatan, yaitu GNK-PD66, GNK-PD65, GNK-PD68, GNK-PD79.
Khusus di Sumur GNK-114, PHR Zona 4 memadukannya dengan dual completion. Dual Completion merupakan inovasi optimasi subsurface yang memungkinkan sebuah sumur dapat memproduksikan dua lapisan reservoir dalam waktu bersamaan.
Berkat dual completion, PHR Zona 4 dapat memproduksikan lapisan TAF-K1 dan lapisan TAF C series (TAF-C1 dan TAF-C2) hanya melalui satu sumur, yaitu GNK-114. Penerapan metode ini memangkas waktu sekaligus meningkatkan produksi minyak dan gas.
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