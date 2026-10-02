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Antara
Jumat, 2 Oktober 2026 | 20.15 WIB

Kembangkan Bisnis Bioenergi, PLN EPI Bidik 60,6 Juta Ton Biomassa

VP Strategi &amp; Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Anita Puspita Sari. (ANTARA) - Image

VP Strategi &amp; Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Anita Puspita Sari. (ANTARA)

JawaPos.com - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) membidik pemanfaatan 60,6 juta ton biomassa, yang belum termanfaatkan, sebagai salah satu basis pengembangan ekosistem bioenergi ke depan.

VP Strategi & Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Anita Puspita Sari, mengatakan, PLN EPI terus mendorong pengembangan bioenergi sebagai salah satu solusi untuk mendukung transisi energi sekaligus membuka sumber pertumbuhan bisnis baru.

Anita mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya bioenergi yang besar dari berbagai jenis limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, hingga sampah perkotaan.

"PLN EPI sedang mengembangkan bioenergi sebagai jalur strategis untuk mengubah potensi feedstock domestik Indonesia yang melimpah menjadi solusi energi berkelanjutan," katanya.

Menurut Anita, pengembangan bioenergi tidak berhenti pada pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar pembangkit.

Berbagai jenis feedstock dapat diolah menjadi produk energi dan produk bernilai tambah melalui proses dan teknologi yang berbeda.

PLN EPI memetakan sejumlah jalur pengembangan bioenergi, meliputi biomassa, biochar, syngas, biohidrogen, CBG, waste management, biofuel dan bioetanol.

Biomassa dengan tingkat pengolahan rendah hingga tinggi dapat dimanfaatkan untuk mendukung program cofiring PLTU, memenuhi kebutuhan industri, maupun menyasar pasar ekspor.

Pada pengolahan lebih lanjut, biochar dapat dihasilkan antara lain melalui proses torrefaction dan pirolisis.

Editor: Estu Suryowati
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