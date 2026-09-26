Pembangunan PLTS 100 GWp dalam 3 Tahun Dinilai Realistis

Global Energy Leader Arup, John Ammentorp dalam temu media di Jakarta, Jumat (25/9)/(Dimas Choirul/JawaPos.com).
JawaPos.com - Rencana Pemerintah Indonesia yang menargetkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun ke depan dinilai sebagai langkah realistis.
Ini untuk mempercepat transisi energi bersih. Meski demikian, realisasi target tersebut membutuhkan kepastian untuk menarik investasi.
Termasuk kepastian ketersediaan lahan, tahapan pengembangan proyek, rantai pasok, dan kontrak.
"Saya pikir PLTS benar-benar peluang yang belum dieksplorasi, teknologi ini mudah diimplementasikan dan memberikan dampak yang besar dalam waktu yang relatif cepat, proyek ini dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga tahun," kata Konsultan Pembangunan Infrastruktur sekaligus Global Energy Leader Arup, John Ammentorp dalam temu media di Jakarta, Jumat (25/9).
John menjelaskan hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan PLTS.
Menurutnya, kesiapan jaringan listrik menjadi faktor penting untuk menampung tambahan pembangkit. Selain itu, penguatan jaringan juga harus mencakup interkoneksi antarpulau.
"Jadi sangat penting untuk memiliki itu," ungkapnya.
Selain itu, lanjut John, perencanaan jaringan perlu didukung data mengenai aliran energi sehingga pemerintah dan pelaku industri dapat mengetahui dampak penambahan pembangkit maupun permintaan listrik di setiap wilayah.
Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan lokasi pembangkit surya, sekaligus mengidentifikasi wilayah yang paling memungkinkan untuk menempatkan beban listrik baru tanpa membebani jaringan yang ada.
Pemetaan aliran energi juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan atau bottleneck pada jaringan dan menentukan lokasi yang paling tepat untuk pengembangan jaringan maupun permintaan listrik baru.
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