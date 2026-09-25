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Nurul Adriyana Salbiah
Jumat, 25 September 2026 | 13.28 WIB

Pastikan Stok Avtur Aman di Wilayah Sumbagut, AFT Kualanamu Mampu Tampung 30 Ribu Kilo Liter

Penampakan tanki Avtur dengan kapasitas 30.000 kilo liter di AFT Kualanamu. (Nurul Adriyana/JawaPos.com) - Image

Penampakan tanki Avtur dengan kapasitas 30.000 kilo liter di AFT Kualanamu. (Nurul Adriyana/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok avtur di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) aman. Lewat Aviation Fuel Terminal (AFT) Kualanamu Group, stok avtur dipastikan terus terisi dengan daya tampung mencapai 30.000 kilo liter.

Dalam paparannya baru-baru ini, Aviation Fuel Terminal Manager Kualanamu, I Made Derta, mengatakan, AFT Kualanamu sendiri memiliki 8 tanki berkapasitas besar. Dengan 5 tanki berkapasitas 3.000 kilo liter dan 3 tanki berkapasitas 5.000 kilo liter.

AFT Kualanamu sendiri mendapatkan pasokan avtur dari Refinery Unit (RU) II Dumai, RU V Balikpapan, dan STS Kalbut. Pasokan avtur tersebut dibawa menggunakan kapal tanker akan masuk ke fasilitas Conventional Buoy Mooring (CBM). 

Nantinya, avtur yang sudah diterima di CBM dialirkan lewat pipa bawah laut sepanjang 9 kilometer hingga ke tanki-tanki penyimpanan. 

“Sebelum pembongkaran, dari sisi quality harus memenuhi spesifikasi, setelah itu baru kita salurkan ke tanki dan dilakukan pengendapan selama 2 jam,” ujar Made di AFT Kualanamu, baru-baru ini.

Metode Penyaluran Avtur ke Bandara Kualanamu hingga AFT Lain

Dijelaskan Made, ada beberapa metode yang dilakukan untuk menyalurkan avtur ke wilayah Sumatera Bagian Utara.

Untuk ke Bandara Internasional Kualanamu sendiri, ada 2 metode penyaluran avtur. Yakni pertama menggunakan hydrant system, di mana ada pipa menuju apron langsung ke tempat parkir pesawat. Avtur yang tersalurkan lewat pipa kemudian diambil dengan mobil dispenser.

“Mobil dispenser ini yang akan menyalurkan avtur ke pesawat. Alat ini pun dilengkapi dengan sistem filtrasi untuk mengukur volume bahan bakar," papar Made.

Sedangkan metode kedua yakni dengan mobil tanki refueller. Nanti mobil ini akan langsung menyalurkan ke pesawat.

Tak hanya bandara Kualanamu, AFT Kualanamu juga mengirimkan avtur ke jaringan wilayah Sumatera Bagian Utara. Seperti AFT Polonia, AFT Silangit, AFT Pinangsori, dan AFT Binaka. Pengiriman dilakukan dengan mobil tanki, kemudian disimpan ke dalam storage sebelum disalurkan menggunakan mobil refueller hingga ke pesawat.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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