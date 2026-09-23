Investasi Tambang Blok Elang Sumbawa Ditaksir capai Rp 8 Triliun

Wilayah kerja PT Amman Mineral Internasional Tbk.
JawaPos.com - Rencana pengembangan pertambangan tembaga dan emas Blok Elang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, diperkirakan membutuhkan investasi awal sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 8 triliun.
Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot mendapatkan Informasi dari PT AMNT yang menyebutkan investasi tersebut mencakup pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung pertambangan dengan kebutuhan lahan lebih dari 60 hektare.
“Investasi awalnya sekitar Rp6 triliun sampai Rp8 triliun dengan kebutuhan lahan lebih dari 60 hektare,” kata Jarot dalam konsultasi publik studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) rencana kegiatan pertambangan Blok Elang di Sumbawa, Selasa.
Ia mengatakan pembangunan fasilitas produksi ditargetkan memasuki tahap konstruksi mulai pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan kajian dan persyaratan pengembangan pertambangan diselesaikan.
Jarot mengatakan, investasi tersebut berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di Sumbawa, namun manfaatnya harus dirasakan masyarakat sekitar dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Kita sambut investasi yang masuk, dengan catatan jangan industri masuk tetapi masyarakat yang wajib malah disingkirkan. Jangan sampai rakyat tidak sejahtera,” ujarnya.
Sementara itu, Vice President AMMAN Syamsul Kepli mengatakan, konsultasi publik merupakan tahapan penyusunan Amdal untuk menghimpun saran, pendapat, tanggapan, dan informasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan.
“Pengetahuan masyarakat mengenai kondisi lingkungan, sosial budaya, dan karakteristik wilayah menjadi masukan penting untuk memperkaya kajian Amdal,” katanya.
Ia mengatakan AMMAN memaparkan rencana pengembangan Proyek Elang, ruang lingkup kajian Amdal, tahapan pengembangan, serta mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen lingkungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022