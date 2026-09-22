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Djati Waluyo
Selasa, 22 September 2026 | 14.37 WIB

Harga Minyak Dunia Mereda, Pasar Soroti Diplomasi AS-Iran di Sidang PBB

ILUSTRASI: Pengeboran minyak mentah dunia. (Istimewa) - Image

ILUSTRASI: Pengeboran minyak mentah dunia. (Istimewa)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia melanjutkan kompak penurunan pada perdagangan Selasa (22/9) setelah meredanya kekhawatiran terhadap pasokan dari Timur Tengah dan investor memantau indikasi peningkatan upaya untuk mengakhiri perang antara AS dan Iran.

Melansir Investing pada pukul 07:15 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,29 poin atau 0,29 persen ke level 100,38 dollar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan Senin (21/9) pagi sebesar 102,41 dollar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,03 poin atau 0,03 persen ke level 92,34 dollar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan Senin (21/9) pagi sebesar 94,64 dollar per barel.

Dilansir Bloomberg, Data satelit menunjukkan peningkatan pemuatan minyak Arab Saudi yang terpantau dari wilayah dalam Teluk Persia. Hal ini mengindikasikan bahwa kerajaan tersebut kembali mengalihkan ekspornya melalui Selat Hormuz setelah penutupan pipa lintas negara yang strategis.

Dari sisi lain, Presiden Donald Trump dijadwalkan menyampaikan pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Selasa (22/9) waktu setempat.

Trump juga berpotensi bertemu dengan mitranya dari Iran, Masoud Pezeshkian, di sela-sela agenda tersebut. Selain itu, pemimpin AS tersebut dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden China Xi Jinping pada akhir pekan ini.

“Investor pasar minyak akan memantau setiap kemajuan diplomatik ketika Presiden Trump bertemu dengan Presiden Pezeshkian dan Xi,” ujar ekonom senior bidang iklim dan komoditas di Capital Economics Ltd. Hamad Hussain.

Namun, dia menambahkan bahwa pertemuan tersebut belum tentu menghasilkan kemajuan nyata, mengingat tuntutan AS dan Iran masih sangat bertolak belakang.

Editor: Kuswandi
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