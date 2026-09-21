Pemerintah Bentuk Tim DIM RUU Migas Setelah Surpres Terbit

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut pemerintah sudah membentuk tim dalam membahas daftar inventaris masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Pembentukan tim dilakukan setelah Surat Presiden (Supres) untuk pembahasan bersama DPR RI ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM akan menjadi koordinator dalam pembahasan DIM yang telah dibentuk bersama dengan sejumlah Kementerian terkait.

“Sekarang kami dari ESDM sebagai koordinatornya nanti, sudah akan membentuk tim lintas kementerian. Suratnya pun sudah saya keluarkan. Nanti setelah itu, kami akan melakukan rapat untuk menyusun DIM-nya,” ujar Bahlil kepada awak media di Jakarta, Senin (21/9).

Bahlil mengatakan, enyusunan DIM menjadi tugas pemerintah karena RUU Migas merupakan usulan dari DPR. Pemerintah nantinya akan menyampaikan pandangan dan usulan terhadap materi yang dibahas dalam rancangan beleid tersebut.

Ia menjelaskan, pembahasan masih berada pada tahap awal karena tim lintas kementerian baru saja dibentuk.

“Nah, DIM-nya, timnya aja baru dibentuk, jangan dulu tanya isinya lah, ya. Nanti kalau sudah waktunya, kami akan menyampaikan tentang isinya,” ujarnya.

Bahlil mengatakan, salah satu hal yang ingin didorong pemerintah dalam pembahasan RUU Migas adalah penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan sektor hulu migas.