Ketahanan Energi Jadi Sorotan, IATMI Dorong Industri Migas Perkuat Produksi

Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Andre Wijanarko (kedua dari kanan). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penguatan ketahanan energi nasional dinilai tidak bisa dilepaskan dari kemampuan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi.
Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia perlu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia hingga mampu menghasilkan cadangan, proyek, investasi, dan produksi.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Simposium IATMI XVIII 2026 yang mengusung tema Migas Indonesia di Era Transformasi Energi: Beradaptasi, Berkolaborasi, dan Memimpin dengan subtema Membangun Ketahanan Energi Nasional melalui Teknologi, SDM, dan Kapabilitas Nasional.
Baca Juga:Penempatan SAL Rp 200 Triliun Dana Pemerintah di Bank Himbara Dilanjutkan hingga Juli 2027
Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Andre Wijanarko mengatakan, penguatan ekosistem hulu migas menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan energi dalam negeri.
Menurut dia, upaya mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan produksi energi membutuhkan dukungan kebijakan yang memberikan kepastian, iklim investasi yang kompetitif, serta kemampuan menjalankan proyek secara efektif.
"Kita tidak cukup hanya berbicara tentang menemukan cadangan. Kita harus berbicara tentang bagaimana resource menjadi reserve, reserve menjadi project, project menjadi investment, dan investment menjadi production," ujar Andre dalam sambutannya, dikutip Sabtu (19/8).
Dia menjelaskan, proses dari penemuan sumber daya hingga menghasilkan produksi menghadapi berbagai persoalan.
Beberapa di antaranya mencakup aspek regulasi, keekonomian proyek, kesiapan teknologi dan infrastruktur, hingga mekanisme pengambilan keputusan.
Karena itu, Andre menilai ekosistem hulu migas perlu dibangun dengan tiga fondasi utama, yakni kepastian, daya saing, dan kemampuan eksekusi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022