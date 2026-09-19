Ketahanan Energi Jadi Sorotan, IATMI Dorong Industri Migas Perkuat Produksi

JawaPos.com - Penguatan ketahanan energi nasional dinilai tidak bisa dilepaskan dari kemampuan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi.

Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia perlu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia hingga mampu menghasilkan cadangan, proyek, investasi, dan produksi.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Simposium IATMI XVIII 2026 yang mengusung tema Migas Indonesia di Era Transformasi Energi: Beradaptasi, Berkolaborasi, dan Memimpin dengan subtema Membangun Ketahanan Energi Nasional melalui Teknologi, SDM, dan Kapabilitas Nasional.

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Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Andre Wijanarko mengatakan, penguatan ekosistem hulu migas menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan energi dalam negeri.

Menurut dia, upaya mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan produksi energi membutuhkan dukungan kebijakan yang memberikan kepastian, iklim investasi yang kompetitif, serta kemampuan menjalankan proyek secara efektif.

"Kita tidak cukup hanya berbicara tentang menemukan cadangan. Kita harus berbicara tentang bagaimana resource menjadi reserve, reserve menjadi project, project menjadi investment, dan investment menjadi production," ujar Andre dalam sambutannya, dikutip Sabtu (19/8).

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Dia menjelaskan, proses dari penemuan sumber daya hingga menghasilkan produksi menghadapi berbagai persoalan.

Beberapa di antaranya mencakup aspek regulasi, keekonomian proyek, kesiapan teknologi dan infrastruktur, hingga mekanisme pengambilan keputusan.