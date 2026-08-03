Ekspor Indonesia Semester I 2026 Tembus USD 140,81 Miliar, Naik 4,13 Persen

Ilustrasi kegiatan eksport impor.
JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat ekspor Indonesia sampai dengan semester I 2026 atau sepanjang Januari hingga Juni sebesar USD 140,81 miliar atau naik sebesar 4,13 persen secara tahunan atau year to year (yoy).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan sampai dengan Juni 2026 nilai ekspor minyak dan gas bumi (Migas) tercatat sebesar USD 6,23 miliar atau turun sebesar 10,19 persen yoy.
“Nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 4,90 persen dengan nilai sebesar USD 134,58 miliar,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/8).
Ateng mengatakan, peningkatan ekspor non-migas tersebut terutama pada nikel dan barang dari padanya (HS75), lemak dan minyak hewan atau nabati (HS15), dan juga bahan bakar mineral (HS72).
Ia menyebut, jika dilihat menurut sektornya, peningkatan nilai ekspor non-migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan meningkat 7,37 persen.
“Sektor industri pengolahan juga menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas sepanjang Januari sampai dengan Juni 2026 dengan andilnya 6,18 persen ini andilnya terhadap kenaikan total ekspor,” ujarnya.
Ateng mengatakan, ekspor industri pengolahan yang naik cukup besar tersebut terutama yaitu pada produk olahan nikel, kemudian pada minyak kelapa sawit, pada kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, kimia dasar organik lainnya, serta juga dari aluminium.
Kemudian, jika ilihat menurut negara dan kawasan tujuan utamanya, nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar USD 34,56 miliar atau naik sebesar 18,10 persen jika dibandingkan pada kondisi Januari sampai dengan Juni tahun 2025.
Kenaikan ekspor non-migas ke Tiongkok utamanya pada nikel dan barang daripadanya (HS75), lemak dan minyak hewani atau nabati (HS15), dan juga bahan bakar mineral (HS27).
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