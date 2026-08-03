Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 3 Agustus 2026 | 22.51 WIB

Ekspor Indonesia Semester I 2026 Tembus USD 140,81 Miliar, Naik 4,13 Persen

Ilustrasi kegiatan eksport impor. - Image

Ilustrasi kegiatan eksport impor.

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat ekspor Indonesia sampai dengan semester I 2026 atau sepanjang Januari hingga Juni sebesar USD 140,81 miliar atau naik sebesar 4,13 persen secara tahunan atau year to year (yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan sampai dengan Juni 2026 nilai ekspor minyak dan gas bumi (Migas) tercatat sebesar USD 6,23 miliar atau turun sebesar 10,19 persen yoy.

“Nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 4,90 persen dengan nilai sebesar USD 134,58 miliar,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/8).

Ateng mengatakan, peningkatan ekspor non-migas tersebut terutama pada nikel dan barang dari padanya (HS75), lemak dan minyak hewan atau nabati (HS15), dan juga bahan bakar mineral (HS72).

Ia menyebut, jika dilihat menurut sektornya, peningkatan nilai ekspor non-migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan meningkat 7,37 persen.

“Sektor industri pengolahan juga menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas sepanjang Januari sampai dengan Juni 2026 dengan andilnya 6,18 persen ini andilnya terhadap kenaikan total ekspor,” ujarnya.

Ateng mengatakan, ekspor industri pengolahan yang naik cukup besar tersebut terutama yaitu pada produk olahan nikel, kemudian pada minyak kelapa sawit, pada kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, kimia dasar organik lainnya, serta juga dari aluminium.

Kemudian, jika ilihat menurut negara dan kawasan tujuan utamanya, nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar USD 34,56 miliar atau naik sebesar 18,10 persen jika dibandingkan pada kondisi Januari sampai dengan Juni tahun 2025.

Kenaikan ekspor non-migas ke Tiongkok utamanya pada nikel dan barang daripadanya (HS75), lemak dan minyak hewani atau nabati (HS15), dan juga bahan bakar mineral (HS27).

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
BPS: Nilai Tukar Petani Juli Naik 0,15 Persen, Sektor Perikanan Turut Meningkat - Image
Finance

BPS: Nilai Tukar Petani Juli Naik 0,15 Persen, Sektor Perikanan Turut Meningkat

Senin, 3 Agustus 2026 | 20.19 WIB

BPS Catat Inflasi Tahunan Juli 2026 Naik Jadi 2,88 Persen, Ini Penyebab Utama - Image
Finance

BPS Catat Inflasi Tahunan Juli 2026 Naik Jadi 2,88 Persen, Ini Penyebab Utama

Senin, 3 Agustus 2026 | 19.04 WIB

BPS: Juli 2026 Indonesia Deflasi 0,14 Persen, IHK Turun ke Level 111,73 - Image
Finance

BPS: Juli 2026 Indonesia Deflasi 0,14 Persen, IHK Turun ke Level 111,73

Senin, 3 Agustus 2026 | 19.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore