Pertamina Bantah Isu Harga Pertamax Naik Per 21 September 2026: Tidak Benar

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax pada 21 September 2026.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, memastikan harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina tidak berubah per 21 September 2026.

Ia menjelaskan, harga BBM non subsidi yang berlaku di SPBU Pertamina saat ini tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Kami memastikan bahwa per 21 September 2026 tidak terdapat perubahan harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina. Informasi mengenai adanya penyesuaian harga pada tanggal tersebut tidak benar,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (21/9).

Kitty mengatakan, Pertamina Patra Niaga terus memastikan informasi mengenai harga BBM disampaikan melalui kanal komunikasi resmi perusahaan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujarnya.