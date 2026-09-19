Kolaborasi Hyundai-Pertamina Bangun Stasiun EV Charging GES

Pertamina menargetkan akan ada 312 GES (Green Energy Station) di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada 7 unit swap baterai yang ada di Jakarta dan 6 unit swap baterai di Bali. Sedangkan untuk charging station, 6 unit di Jakarta dan 6 unit di Bali. (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) merespons keinginan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia. Kerja sama keduanya bisa lahir lewat pembangunan charging station (EV charging) di Green Energy Station (GES).
Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto, menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik keinginan tersebut. Terlebih perluasan kehadiran charging station bisa mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
“Hyundai mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai bagian dari upaya pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, yang sejalan dengan visi Hyundai dalam mendukung mobilitas masa depan yang lebih berkelanjutan,” kata Frans saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (18/9).
Sejalan dengan hal tersebut, dia menegaskan bahwa Hyundai terus mendukung perkembangan ekosistem EV di Indonesia melalui pengembangan jaringan charging. Serta menghadirkan pilihan EV yang semakin lengkap.
“Termasuk melalui kehadiran IONIQ 9 sebagai bagian dari lini kendaraan listrik Hyundai, serta berbagai inisiatif yang mendukung kebutuhan pengguna kendaraan listrik,” ungkapnya.
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Jawa Pos
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