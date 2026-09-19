Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 19 September 2026 | 20.51 WIB

Kolaborasi Hyundai-Pertamina Bangun Stasiun EV Charging GES

Pertamina menargetkan akan ada 312 GES (Green Energy Station) di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada 7 unit swap baterai yang ada di Jakarta dan 6 unit swap baterai di Bali. Sedangkan untuk charging station, 6 unit di Jakarta dan 6 unit di Bali. (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pertamina menargetkan akan ada 312 GES (Green Energy Station) di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada 7 unit swap baterai yang ada di Jakarta dan 6 unit swap baterai di Bali. Sedangkan untuk charging station, 6 unit di Jakarta dan 6 unit di Bali. (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) merespons keinginan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia. Kerja sama keduanya bisa lahir lewat pembangunan charging station (EV charging) di Green Energy Station (GES).

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto, menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik keinginan tersebut. Terlebih perluasan kehadiran charging station bisa mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Hyundai mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai bagian dari upaya pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, yang sejalan dengan visi Hyundai dalam mendukung mobilitas masa depan yang lebih berkelanjutan,” kata Frans saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (18/9).

Sejalan dengan hal tersebut, dia menegaskan bahwa Hyundai terus mendukung perkembangan ekosistem EV di Indonesia melalui pengembangan jaringan charging. Serta menghadirkan pilihan EV yang semakin lengkap.

“Termasuk melalui kehadiran IONIQ 9 sebagai bagian dari lini kendaraan listrik Hyundai, serta berbagai inisiatif yang mendukung kebutuhan pengguna kendaraan listrik,” ungkapnya.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Terima Keluhan Masyarakat, Pertamina Patra Niaga Janji Perkuat Layanan SPBU - Image
Energi

Terima Keluhan Masyarakat, Pertamina Patra Niaga Janji Perkuat Layanan SPBU

Selasa, 15 September 2026 | 18.06 WIB

Penjualan EV Tembus 101 Ribu Unit, Hyundai Sebut Kepercayaan Masyarakat Makin Kuat - Image
Bisnis

Penjualan EV Tembus 101 Ribu Unit, Hyundai Sebut Kepercayaan Masyarakat Makin Kuat

Selasa, 15 September 2026 | 05.25 WIB

Pekerja Hyundai dan Kia di Korsel Mogok Kerja, Penggunaan Robot Jadi Salah Satu Alasannya - Image
Otomotif

Pekerja Hyundai dan Kia di Korsel Mogok Kerja, Penggunaan Robot Jadi Salah Satu Alasannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 05.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore