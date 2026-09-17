PTFI Targetkan Smelter Gresik Produksi 5 Juta Pounds Katoda Tembaga

JawaPos.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menargetkan smelter katoda tembaga di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur, mulai memproduksi 5 juta pounds katoda tembaga pada September 2026.

“Bulan Agustus yang lalu, feeding-nya ke smelter baru Freeport Indonesia itu mulai, dan mulai bisa diproduksi di bulan September ini dengan sekitar 5 juta pounds katoda tembaga,” ujar Tony, dikutip Kamis (17/9).

Tony menyampaikan, Smelter Freeport Indonesia yang berlokasi di Manyar sempat berhenti beroperasi karena ketidakcukupan pasokan konsentrat dari pertambangan Freeport. Kendala tersebut diakibatkan oleh insiden longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025.

Akibat insiden tersebut, ujar Tony, konsentrat Freeport Indonesia hanya cukup untuk memasok PT Smelting. PT Smelting merupakan smelter pertama Freeport Indonesia sekaligus smelter tembaga pertama di Indonesia.

Sementara itu, Smelter Freeport Indonesia atau yang juga dikenal sebagai Smelter Manyar merupakan smelter kedua Freeport Indonesia.

“Kemudian, kalau kita lihat di bulan Oktober 2026, 35 juta pounds itu produksi katoda tembaga dari smelter baru (Smelter Freeport Indonesia),” ucap Tony.

Berdasarkan paparannya, terdapat peningkatan produksi katoda tembaga di Smelter Freeport Indonesia, yakni dari 35 juta pounds pada Oktober 2026 menjadi 55 juta pounds pada November, lalu naik menjadi 57 juta pounds pada Desember 2026.

Kemudian, pada kuartal I 2027 diproyeksikan produksi katoda di Smelter Freeport Indonesia sebesar 137 juta pounds, naik menjadi 145 juta pounds pada kuartal II 2027.