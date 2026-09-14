Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 15 September 2026 | 06.38 WIB

Bahlil Sebut Rata-rata Harga Minyak RI hingga September USD 90 per Barel, Masih di Atas APBN 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat rata-rata harga minyak nasional dari Januari–September 2026 berada di kisaran USD 85–90 per barel.

Angka tersebut lebih tinggi daripada asumsi makro yang termaktub di dalam APBN 2026 sebesar USD 70 per barel.

“Rata-rata nasional dari Januari sampai dengan September itu kurang lebih sekitar USD 85–90 per barel,” ucap Bahlil dalam acara Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSEA) yang digelar di Jakarta, Senin (14/9).

Sementara itu, lanjut dia, hari ini harga minyak dunia telah menyentuh angka USD 106 per barel.

Bahlil menyampaikan kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk mengamankan pasokan minyak impor dari Rusia. Terlebih, pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak berubah hingga akhir tahun 2026.

“Ini urusan energi ini urusan hajat hidup orang banyak. Kita harus mampu membuat rumusan kebijakan yang sekalipun kondisi global itu terjadi yang luar biasa, kepastian harga harus kita jamin. Ujung kesimpulannya adalah kita sekarang mendapat crude (minyak mentah) dari beberapa negara, termasuk Rusia,” kata Bahlil.

Ia menegaskan Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu, lanjut dia, tidak boleh ada satu pun negara yang mengintervensi atau mengatur keputusan Indonesia.

“Yang penting barang ada dan murah. Itu paling penting. Urusan ini mau dari laut sana, laut sini, langit sana, epenkah (penting kah)? Enggak penting,” ujar Bahlil.

Dikutip dari Kantor Berita Rusia, Sputnik, harga minyak mentah jenis Brent naik lebih dari 3 persen menjadi USD 107,77 per barel pada awal perdagangan, menyusul penundaan pertemuan terkait pelayaran di Selat Hormuz.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Subsidi Listrik Diusulkan Naik Jadi Rp 117,84 Triliun di RAPBN 2027, Ini Alasan Bahlil - Image
Nasional

Subsidi Listrik Diusulkan Naik Jadi Rp 117,84 Triliun di RAPBN 2027, Ini Alasan Bahlil

Selasa, 1 September 2026 | 17.52 WIB

Masa Kecil Bahlil Lahadalia Diangkat Jadi Animasi, Melangkah dari Timur Tayang Gratis di YouTube - Image
Entertainment

Masa Kecil Bahlil Lahadalia Diangkat Jadi Animasi, Melangkah dari Timur Tayang Gratis di YouTube

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 22.59 WIB

Bahlil Integrasikan PLTS 100 GW dengan Program Listrik Masuk Desa - Image
Energi

Bahlil Integrasikan PLTS 100 GW dengan Program Listrik Masuk Desa

Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.35 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore