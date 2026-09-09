Konflik AS-Iran Memanas, Harga Minyak Mentah Dunia Melonjak pada Rabu 9 September 2026

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kembali menguat pada perdagangan Rabu (9/9) pagi, setelah Iran melancarkan serangan baru terhadap aset militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk.

Melansir Investing pada pukul 07:35 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,10 poin atau 0,10 persen ke level 99,46 dollar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Selasa (8/9) pagi sebesar 97,05 dollar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 1,52 poin atau 1,64 persen ke level 94,55 dollar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Selasa (8/9) pagi sebesar 92,38 dollar per barel.

Dilansir Reuters, kenaikan tersebut terjadi seiring memudarnya harapan terhadap penyelesaian permanen atas perang yang telah berlangsung selama enam bulan dan kembali meningkatnya intensitas pertempuran.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan telah menyerang dua kapal perusak AS serta apa yang mereka sebut sebagai pangkalan militer AS di Al Azraq, Yordania, menggunakan rudal balistik. Serangan tersebut merupakan aksi balasan atas serangan AS terhadap kapal tanker minyak Iran.

Sistem pertahanan udara Yordania menghancurkan 18 dari 20 rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran. Dua rudal lainnya jatuh di wilayah yang tidak berpenghuni dan tidak menimbulkan korban jiwa, menurut kantor berita negara Yordania yang mengutip keterangan militer.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan Iran bahwa Washington akan terus menyerang kapal tanker minyak Iran sebagai balasan atas upaya serangan terhadap kapal perang AS.

"Iran terus berupaya menyerang kapal angkatan laut AS, dan setiap kali mereka melakukan atau mencoba melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan kapal tanker," kata Rubio kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke Kolombia.