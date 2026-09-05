ESDM Ajukan Rp 27,37 Triliun dalam RAPBN 2027, Rp 22 Triliun untuk Jargas hingga Listrik Desa

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan sekitar Rp 22 triliun untuk program-program pembangunan infrastruktur, seperti jaringan gas (jargas) hingga listrik desa (lisdes).

"Jadi, dari Rp 27 triliun (anggaran ESDM), sebesar Rp 22 triliun itu dipakai untuk yang terkait dengan gas, jargas, pipa transmisi gas, untuk membangun infrastruktur energi, plus listrik desa," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika, dikutip Sabtu (5/9).

Erani menyampaikan, anggaran yang diajukan oleh Kementerian ESDM untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 memang cukup besar, yakni Rp 27,37 triliun.

Adapun rincian dari anggaran tersebut, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp 537,9 miliar; Inspektorat Jenderal sebesar Rp 122,46 miliar; Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp 11,34 triliun; Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar Rp 10,4 triliun.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) senilai Rp 702,53 miliar; Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebesar Rp 81,47 miliar; Ditjen Penegakan Hukum ESDM senilai Rp 89,38 miliar; BPSDM ESDM sebesar Rp 874,90 miliar.

Kemudian, terdapat besaran anggaran untuk Badan Geologi senilai Rp 774,8 miliar; BPH Migas sebesar Rp 474,4 miliar; Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp 1,815 triliun; dan BPMA sebesar Rp 109,34 miliar.

Dengan demikian, tiga unit dengan anggaran terbesar merupakan Ditjen Migas dengan program pembangunan jaringan gas (jargas) dan konverter kit (konkit) petani; kemudian Ditjen Ketenagalistrikan dengan program listrik desa (lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL); serta Ditjen EBTKE dengan program pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), konversi motor listrik, dan konversi kompor listriknya.

"Rp 27 triliun, besar memang. Karena kan kami memang setiap tahun diminta untuk memastikan agar nanti pada tahun 2029 semua warga Indonesia itu bisa menikmati akses listrik," kata Erani.