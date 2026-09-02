Transisi Energi Indonesia Masuk Fase Eksekusi, Kementerian ESDM Ungkap Capaian 17,3 Persen

JawaPos.com - Pemerintah menyebut pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) di Indonesia telah memasuki tahap eksekusi, dengan implementasinya mencapai 17,3 persen pada semester ini.

Pemerintah kini fokus mempercepat realisasi berbagai proyek strategis untuk mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 30 persen pada 2034.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi dalam pembukaan The 12th IndoEBTKE ConEx 2026 di Convention Grand Ballroom, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/9).

Eniya menegaskan bahwa pemerintah saat ini mulai mengarahkan perhatian dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan proyek EBTKE secara langsung di lapangan.

“Implementasi pengembangan EBTKE telah mencapai 17,3 persen pada semester ini,” kata Eniya.

Lebih lanjut, Eniya mengatakan pemerintah terus mengupayakan percepatan pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebesar 30 persen pada 2034.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ESDM Yuliot menekankan pentingnya memperkuat kemandirian energi nasional melalui swasembada, hilirisasi, serta perluasan akses energi bagi masyarakat dan industri.