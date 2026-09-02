Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Kamis, 3 September 2026 | 02.48 WIB

Transisi Energi Indonesia Masuk Fase Eksekusi, Kementerian ESDM Ungkap Capaian 17,3 Persen

Pembukaan The 12th IndoEBTKE ConEx 2026 di Convention Grand Ballroom, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/9). (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Pembukaan The 12th IndoEBTKE ConEx 2026 di Convention Grand Ballroom, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/9). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah menyebut pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) di Indonesia telah memasuki tahap eksekusi, dengan implementasinya mencapai 17,3 persen pada semester ini.

Pemerintah kini fokus mempercepat realisasi berbagai proyek strategis untuk mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 30 persen pada 2034.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi dalam pembukaan The 12th IndoEBTKE ConEx 2026 di Convention Grand Ballroom, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/9).

Eniya menegaskan bahwa pemerintah saat ini mulai mengarahkan perhatian dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan proyek EBTKE secara langsung di lapangan.

“Implementasi pengembangan EBTKE telah mencapai 17,3 persen pada semester ini,” kata Eniya.

Lebih lanjut, Eniya mengatakan pemerintah terus mengupayakan percepatan pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebesar 30 persen pada 2034.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ESDM Yuliot menekankan pentingnya memperkuat kemandirian energi nasional melalui swasembada, hilirisasi, serta perluasan akses energi bagi masyarakat dan industri.

“Swasembada energi dan hilirisasi, perluasan akses dan jangkauan terhadap energi bagi masyarakat dan industry,” ungkap Yuliot.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
International Battery Summit 2026 Dorong Ekosistem Baterai Indonesia dan Percepatan Transisi Energi - Image
Energi

International Battery Summit 2026 Dorong Ekosistem Baterai Indonesia dan Percepatan Transisi Energi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 01.56 WIB

GIIAS 2026 Ditutup, Koalisi Sipil Tagih Komitmen Industri soal Kendaraan Listrik - Image
Otomotif

GIIAS 2026 Ditutup, Koalisi Sipil Tagih Komitmen Industri soal Kendaraan Listrik

Senin, 10 Agustus 2026 | 05.13 WIB

Survei Kepuasan Stakeholder Meningkat, Pertamina NRE Perkuat Wujudkan Transisi Energi Berkelanjutan - Image
Energi

Survei Kepuasan Stakeholder Meningkat, Pertamina NRE Perkuat Wujudkan Transisi Energi Berkelanjutan

Jumat, 7 Agustus 2026 | 21.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore