Transisi Energi Indonesia Masuk Fase Eksekusi, Kementerian ESDM Ungkap Capaian 17,3 Persen

Pembukaan The 12th IndoEBTKE ConEx 2026 di Convention Grand Ballroom, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/9). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah menyebut pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) di Indonesia telah memasuki tahap eksekusi, dengan implementasinya mencapai 17,3 persen pada semester ini.
Pemerintah kini fokus mempercepat realisasi berbagai proyek strategis untuk mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 30 persen pada 2034.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi dalam pembukaan The 12th IndoEBTKE ConEx 2026 di Convention Grand Ballroom, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/9).
Eniya menegaskan bahwa pemerintah saat ini mulai mengarahkan perhatian dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan proyek EBTKE secara langsung di lapangan.
“Implementasi pengembangan EBTKE telah mencapai 17,3 persen pada semester ini,” kata Eniya.
Lebih lanjut, Eniya mengatakan pemerintah terus mengupayakan percepatan pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebesar 30 persen pada 2034.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ESDM Yuliot menekankan pentingnya memperkuat kemandirian energi nasional melalui swasembada, hilirisasi, serta perluasan akses energi bagi masyarakat dan industri.
“Swasembada energi dan hilirisasi, perluasan akses dan jangkauan terhadap energi bagi masyarakat dan industry,” ungkap Yuliot.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya