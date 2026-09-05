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Antara
Minggu, 6 September 2026 | 00.00 WIB

Penggunaan BBG Bikin Biaya Operasional Taksol Lebih Irit 55 Persen

Penggunaan BBG Bikin Biaya Operasional Taksol Lebih Irit 55 Persen (ANTARA) - Image

Penggunaan BBG Bikin Biaya Operasional Taksol Lebih Irit 55 Persen (ANTARA)

JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan program Bantuan Konversi BBG Kendaraan Tahun 2026 memberikan manfaat bagi pengemudi taksi online (taksol) berupa penurunan biaya operasional hingga 55 persen.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman menyatakan, melalui program tersebut perusahaan memberikan kesempatan bagi pengemudi taksol untuk mengonversi kendaraan dari bahan bakar konvensional menjadi bahan bakar gas (BBG) melalui pemasangan kit BBG secara gratis.

"Inisiatif ini diharapkan menjadi alternatif energi yang lebih efisien sekaligus membantu pengemudi menekan biaya operasional kendaraan," ujar dia, dikutip Sabtu (5/9).

Selama periode Agustus – September 2026, sebanyak 75 kendaraan ditargetkan mengikuti Program Bantuan Konversi BBG Kendaraan Tahun 2026.

Dengan asumsi 75 kendaraan penerima mengonsumsi rata-rata 8 liter setara bensin (LSP) BBG per hari setiap bulan, lanjut Fajriyah total pemanfaatan BBG diperkirakan mencapai sekitar 15.000 LSP per bulan atau 180.000 LSP dalam setahun.

Dengan harga BBG nonsubsidi sebesar Rp4.500 per liter, kebutuhan bahan bakar tersebut menelan biaya sekitar Rp810 juta per tahun.

Sementara itu, apabila volume penggunaan yang sama menggunakan BBM subsidi dengan asumsi harga Rp10.000 per liter, biaya bahan bakar dapat mencapai sekitar Rp1,8 miliar per tahun.

"Dengan demikian, pemanfaatan BBG berpotensi menghasilkan penghematan biaya bahan bakar minimal sekitar Rp990 juta per tahun bagi 75 penerima manfaat secara keseluruhan," katanya.

Selain memberikan manfaat secara ekonomi, menurut dia penggunaan BBG turut menjadi pilihan energi yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan dukungan PGN terhadap target Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Editor: Estu Suryowati
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