Tinjau Dampak Gempa, Komut Pertamina Pastikan Stok BBM NTT Aman

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) terus bergerak untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman dan distribusi energi berjalan lancar setelah gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah di NTT.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan memberikan apresiasi kepada pekerja Pertamina saat meninjau Fuel Terminal (FT) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026).

Iriawan juga memberikan apresiasi kepada para pekerja Pertamina yang tetap bertugas di tengah situasi darurat. Ia menyebut para pekerja di lapangan sebagai "pahlawan" yang menjaga pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat.

"Saya hadir ingin bertemu dengan para pahlawan saya. Ini para pahlawan yang sebagian kecil ada di sini, sisanya ada di lapangan," kata Iriawan.

Iriawan didampingi Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita, Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Hari Purnomo, Corporate Secretary PT PPN Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, EGM PT PPN Regional Jatimbalinus Iwan Yudha Wibawa, GHO PT PPN Jatimbalinus Bimo Sagus, serta sejumlah perwira Pertamina lainnya.

Menurut Iriawan, kunjungannya ke Labuan Bajo sekaligus untuk melihat secara langsung kondisi dan semangat para perwira Pertamina Group yang bertugas mempertahankan ketersediaan energi di wilayah terdampak gempa, antara lain Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ruteng.

Ia mengapresiasi respons cepat jajarannya ketika akses jalan dari Ruteng menuju Labuan Bajo sempat terputus akibat gempa. Kondisi tersebut membuat truk tangki BBM tidak dapat melintas sehingga Pertamina harus mencari jalur distribusi alternatif.

Dalam waktu kurang dari dua hari setelah jalur darat terputus, Pertamina mengirim kapal feri yang mengangkut 11 truk tangki BBM menuju Labuan Bajo. Jalur laut dipilih untuk menjaga pasokan sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan BBM di wilayah terdampak.

"Alhamdulillah, itu penolong yang luar biasa sehingga sampai sekarang tidak ada kelangkaan di sini," ujar Iriawan.