Kapolri Tinjau Gempa NTT, Polri Salurkan 247 Ton Bantuan

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat bertemu dengan warga terdampak gempa NTT. (Mabes Polri)
JawaPos.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa bumi dan pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Kapolri didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dan sejumlah pejabat terkait. Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Sigit mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden. Penanganan meliputi pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga distribusi bantuan logistik dan kebutuhan dasar.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami mendapatkan tugas untuk membantu seluruh proses penanganan bencana, mulai dari pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Sigit.
Kapolri juga menyampaikan duka cita kepada para korban dan mengajak masyarakat mendoakan mereka yang meninggal dunia serta warga yang masih menjalani perawatan maupun berada di pengungsian.
“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, korban luka segera diberikan kesembuhan, serta seluruh masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan,” kata Sigit.
Berdasarkan data sementara, gempa tersebut telah menyebabkan 1.245 orang menjadi korban. Rinciannya, 67 orang meninggal dunia, 509 orang mengalami luka berat, dan 669 orang luka ringan.
Sementara itu, sekitar 27.700 warga masih mengungsi di 107 titik yang tersebar di tujuh kabupaten.
Sigit mengatakan sebagian besar lokasi pengungsian kini sudah dapat dijangkau. Polri bersama seluruh unsur terkait terus mendatangi titik-titik pengungsian untuk melihat kondisi warga sekaligus memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.
Untuk mempercepat penanganan, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana. Satu posko berada di Labuan Bajo dan tujuh lainnya ditempatkan di Polres yang berada di wilayah terdampak.
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Jawa Pos
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