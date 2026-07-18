Elnusa Petrofin Tingkatkan Pengawasan Armada Distribusi BBM dan LPG Lewat RTC 24 Jam

JawaPos.com - PT Elnusa Petrofin (EPN) memperkuat pengawasan armada distribusi energi melalui pemanfaatan Road Traffic Control (RTC) yang beroperasi selama 24 jam. Sistem ini menjadi pusat pemantauan armada secara real-time untuk membantu mengurangi risiko perjalanan sekaligus memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan aman dan andal.

RTC terintegrasi dengan lebih dari 2.900 perangkat GPS dan lebih dari 2.200 unit CCTV armada. Melalui sistem tersebut, perusahaan dapat memantau pergerakan kendaraan, perilaku pengemudi, kondisi perjalanan, hingga performa operasional secara menyeluruh melalui dashboard digital yang dapat diakses secara terpusat.

Memasuki usia ke-30 tahun, PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, terus memperkuat keunggulan operasional dan budaya Health, Safety, Security and Environment (HSSE) sebagai fondasi utama dalam mendukung distribusi energi nasional yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Selama tiga dekade berkiprah di industri energi, Elnusa Petrofin telah berkembang menjadi penyedia solusi logistik energi terintegrasi yang melayani distribusi BBM, LPG, aviasi, petrokimia, pelumas, pengelolaan terminal energi, hingga layanan chemical logistics. Saat ini, perusahaan mengelola operasional yang tersebar di lebih dari 98 lokasi operasi di seluruh Indonesia dan mendukung distribusi energi melalui jaringan 51 Fuel Terminal Pertamina Patra Niaga.

Direktur Operasi dan Marketing PT Elnusa Petrofin, Ferdiansyah, mengatakan bahwa keberhasilan operasional perusahaan selama 30 tahun tidak terlepas dari komitmen untuk menempatkan keselamatan dan keandalan operasional sebagai prioritas utama.

“Bagi Elnusa Petrofin, operational excellence dan HSSE excellence merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kami membangun sistem, proses, dan budaya kerja yang memastikan setiap distribusi energi dapat berjalan secara aman, tepat waktu, dan andal untuk mendukung kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Ferdiansyah.

Sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko operasional, Elnusa Petrofin menerapkan Journey Risk Management pada seluruh armada distribusi energi. Sistem ini memungkinkan identifikasi risiko perjalanan sejak tahap perencanaan rute hingga kendaraan tiba di lokasi tujuan. Setiap perjalanan dipantau secara aktif untuk memastikan potensi risiko dapat diantisipasi lebih dini sehingga keselamatan pengemudi, kendaraan, dan muatan tetap terjaga.

Perusahaan juga menerapkan program Fit to Work yang memastikan Awak Mobil Tangki (AMT) berada dalam kondisi siap kerja sebelum menjalankan tugas distribusi. Program ini didukung oleh pemanfaatan teknologi CCTV pada armada dan pusat monitoring yang memungkinkan pengawasan kondisi pengemudi secara real-time sebagai bagian dari upaya pencegahan risiko kelelahan dan human error.