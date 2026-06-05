BRI Gelontorkan USD 20 Juta ke Elnusa, Penuhi Kebutuhan Likuiditas Jangka Pendek

JawaPos.com - PT Elnusa Tbk (ELNUSA), perusahaan jasa energi terintegrasi yang berada di bawah Subholding Upstream Pertamina, memperoleh tambahan dukungan pendanaan berupa fasilitas kredit jangka pendek senilai USD 20 juta atau Rp 360 miliar (asumsi kurs 18.000) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Kesepakatan tersebut resmi ditandai melalui penandatanganan perjanjian kredit yang berlangsung pada Selasa (2/6).

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Keuangan Elnusa, Nelwin Aldriansyah, bersama Group Head Corporate Banking 1 BRI, Yodi Herzaman. Melalui fasilitas ini, Elnusa mendapatkan akses pendanaan dengan nilai maksimum USD 20 juta yang berlaku hingga 27 April 2027. Skema tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan likuiditas jangka pendek perusahaan maupun entitas anak usahanya.

Tambahan fasilitas kredit ini menjadi salah satu langkah strategis Perseroan dalam menjaga fleksibilitas keuangan. Dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, menjaga kelancaran arus kas, serta menunjang pembiayaan berbagai proyek yang tengah dijalankan.

Dengan dukungan tersebut, Elnusa juga dapat memastikan operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan tetap terjaga di tengah berkembangnya aktivitas bisnis jasa energi yang dijalankan perusahaan.

Direktur Keuangan Elnusa, Nelwin Aldriansyah, menilai fasilitas yang diberikan BRI menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari sektor perbankan terhadap kondisi fundamental perusahaan.

“Selain mendukung kebutuhan modal kerja, fasilitas ini memperkuat posisi likuiditas kami serta memberikan ruang yang lebih luas untuk menangkap peluang pertumbuhan bisnis. Dukungan BRI merupakan bentuk kepercayaan terhadap kinerja Elnusa sekaligus mendukung upaya kami dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Kolaborasi Elnusa dan BRI bukanlah hal baru. Kemitraan kedua perusahaan telah berlangsung sejak 2012 melalui penyediaan fasilitas Non Cash Loan dengan plafon awal sebesar USD 20 juta.

Seiring perkembangan usaha Elnusa, cakupan kerja sama terus diperluas, termasuk peningkatan fasilitas pada 2020 dan dukungan melalui layanan Supply Chain Financing. Penambahan fasilitas kredit pada tahun ini menjadi kelanjutan dari hubungan bisnis yang telah terbangun lebih dari satu dekade.