Konsumsi BBM Meningkat, Elnusa Petrofin Perkuat Kapasitas Distribusi di Medan dan Sumut

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) menyalurkan BBM ke SPBU/(Istimewa).
JawaPos.com - PT Elnusa Petrofin (EPN) anak usaha Elnusa Tbk (ELSA) melakukan penguatan kapasitas distribusi untuk mendukung kelancaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) sesuai penugasan dari PT Pertamina Patra Niaga di wilayah Sumatra Utara khususnya Kota Medan.
Sebagaimana diketahui, Peningkatan konsumsi BBM seiring normalnya kembali aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan dan perkantoran, sempat menyebabkan meningkatnya kebutuhan pasokan di sejumlah SPBU.
Direktur Utama PT Elnusa Petrofin, Doni Indrawan, menegaskan perusahaan berkomitmen membantu penyaluran distribusi BBM melalui melalui penambahan armada, personel operasional, serta optimalisasi pengendalian distribusi secara real-time.
“Dalam mendukung percepatan distribusi, perusahaan menambah jumlah armada operasional melalui skema spot charter sehingga jumlah mobil tangki yang siap beroperasi meningkat menjadi 176 unit,” ujar Doni dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (18/7).
Doni mengatakan, jumlah tersebut juga termasuk mobil tangki tambahan dari Jakarta maupun lokasi lain yang tiba secara bertahap guna memperkuat kapasitas angkut di wilayah Sumatra Utara.
Dari sisi sumber daya manusia, perusahaan menambah 41 Awak Mobil Tangki (AMT) dari berbagai wilayah operasional serta mendapat dukungan personel TNI sebagai pengemudi bantuan sehingga total jumlah AMT menjadi 711 personil.
Ia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan aman, lancar, dan tepat waktu di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.
Optimalisasi distribusi juga dilakukan melalui pemantauan armada secara real-time oleh Road Traffic Control (RTC) serta seluruh Tim Operasi baik yang berada di lapangan maupun di pusat.
Pengawasan difokuskan pada pengendalian Round Trip Hour (RTH) mobil tangki agar perputaran armada semakin cepat dan efektif, sehingga kapasitas penyaluran BBM dapat terus ditingkatkan.
Selain itu, Elnusa Petrofin juga mempercepat penanganan armada yang mengalami gangguan melalui penguatan dukungan teknis, penambahan mekanik dari ATPM, penguatan ketersediaan suku cadang, serta penyediaan stok ban siap pakai untuk mempercepat proses perbaikan armada.
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