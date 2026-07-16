Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Kamis, 16 Juli 2026 | 15.51 WIB

Persediaan Minyak Mentah AS Menyusut, Harga Minyak Dunia Kembali Terkerek Naik

Ilustrasi: Harga minyak dunia.(Dok.JawaPos.com) - Image

Ilustrasi: Harga minyak dunia.(Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kembali naik pada perdagangan Kamis (16/7) ditengah penurunan persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) yang lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan awal.

Dilansir Investing, Kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,30 poin atau 0,36 persen menjadi USD 85,31 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,51 poin atau 0,67 persen menjadi USD 80,13 per barel.

Dilansir Reuters, Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan persediaan minyak mentah AS turun 1,7 juta barrel pada pekan lalu. Angka itu lebih kecil dibandingkan perkiraan analis yang turun sebesar 2,6 juta barrel.

Analis senior Price Futures Group Phil Flynn mengatakan, pelaku pasar mulai terbiasa menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah sehingga dampaknya terhadap harga minyak tidak sebesar sebelumnya

“Tampaknya ada perasaan bahwa kita pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, Dan ada kesan dari laporan EIA bahwa pasokan, alih-alih terus menyusut, justru mulai stabil," ujar Flynn.

EIA juga melaporkan persediaan produk distilat, seperti solar dan minyak pemanas, meningkat 4,6 juta barrel pada pekan lalu. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan kenaikan sebesar 100.000 barrel.

Di sisi geopolitik, AS kembali memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan melancarkan serangan udara pada malam hari. Langkah itu memicu Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengancam akan menutup seluruh jalur ekspor lain yang menguntungkan AS dan sekutunya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
AS-Iran saling Berbalas Serangan lagi, Risiko Perang Terbuka di Teluk Meningkat - Image
Internasional

AS-Iran saling Berbalas Serangan lagi, Risiko Perang Terbuka di Teluk Meningkat

Rabu, 15 Juli 2026 | 01.55 WIB

Trump Ancam Serangan Besar ke Iran jika Ia Dibunuh, AS Bisa Balas Dendam Otomatis? - Image
Internasional

Trump Ancam Serangan Besar ke Iran jika Ia Dibunuh, AS Bisa Balas Dendam Otomatis?

Selasa, 14 Juli 2026 | 05.16 WIB

AS Gempur Puluhan Target di Iran, Teheran Balas Serang Pangkalan Militer AS di Teluk - Image
Internasional

AS Gempur Puluhan Target di Iran, Teheran Balas Serang Pangkalan Militer AS di Teluk

Selasa, 14 Juli 2026 | 03.37 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore