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Rian Alfianto
Rabu, 15 Juli 2026 | 01.55 WIB

AS-Iran saling Berbalas Serangan lagi, Risiko Perang Terbuka di Teluk Meningkat

Ilustrasi Donald Trump jadi bidikan Iran usai tewasnya Ayatollah Ali Khamenei. (Telegraph) - Image

Ilustrasi Donald Trump jadi bidikan Iran usai tewasnya Ayatollah Ali Khamenei. (Telegraph)

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali saling berbalas serangan satu sama lain.

AS kembali melancarkan serangan militer ke sejumlah target di Iran pada Selasa (14/7) waktu setempat.

Aksi tersebut langsung dibalas Teheran dengan menyerang sejumlah sasaran di Timur Tengah, termasuk Bahrain, Yordania, dan kapal-kapal tanker di sekitar Selat Hormuz

Rangkaian serangan terbaru ini memicu kekhawatiran bahwa konflik kedua negara dapat kembali berkembang menjadi perang terbuka yang lebih luas.

Mengutip AP News, serangan terbaru juga menandai runtuhnya kesepakatan sementara yang sebelumnya disepakati.

Yakni untuk menghentikan pertempuran, membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz, serta memberi kesempatan bagi proses diplomasi menuju gencatan senjata permanen.

AS Sasar Sistem Rudal dan Pertahanan Pantai Iran

Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan serangan menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran, termasuk sistem pertahanan pantai, lokasi rudal, pangkalan drone, dan kemampuan maritim negara tersebut.

Militer AS menyebut operasi itu bertujuan mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran internasional di Selat Hormuz.

"Serangan-serangan ini akan terus memberikan kerugian besar kepada pasukan Iran dan mengurangi kemampuan mereka untuk menyerang warga sipil yang tidak bersalah serta kapal-kapal komersial di Selat Hormuz," demikian pernyataan militer AS.

Iran mengonfirmasi wilayahnya menjadi sasaran serangan, namun belum mengungkap jumlah korban maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Editor: Bayu Putra
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