AS-Iran saling Berbalas Serangan lagi, Risiko Perang Terbuka di Teluk Meningkat

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali saling berbalas serangan satu sama lain.

AS kembali melancarkan serangan militer ke sejumlah target di Iran pada Selasa (14/7) waktu setempat.

Aksi tersebut langsung dibalas Teheran dengan menyerang sejumlah sasaran di Timur Tengah, termasuk Bahrain, Yordania, dan kapal-kapal tanker di sekitar Selat Hormuz.

Rangkaian serangan terbaru ini memicu kekhawatiran bahwa konflik kedua negara dapat kembali berkembang menjadi perang terbuka yang lebih luas.

Mengutip AP News, serangan terbaru juga menandai runtuhnya kesepakatan sementara yang sebelumnya disepakati.

Yakni untuk menghentikan pertempuran, membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz, serta memberi kesempatan bagi proses diplomasi menuju gencatan senjata permanen.

AS Sasar Sistem Rudal dan Pertahanan Pantai Iran Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan serangan menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran, termasuk sistem pertahanan pantai, lokasi rudal, pangkalan drone, dan kemampuan maritim negara tersebut.

Militer AS menyebut operasi itu bertujuan mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran internasional di Selat Hormuz.

"Serangan-serangan ini akan terus memberikan kerugian besar kepada pasukan Iran dan mengurangi kemampuan mereka untuk menyerang warga sipil yang tidak bersalah serta kapal-kapal komersial di Selat Hormuz," demikian pernyataan militer AS.