Trump Ancam Serangan Besar ke Iran jika Ia Dibunuh, AS Bisa Balas Dendam Otomatis?

Presiden AS Donald Trump. (Charlie Neibergall/AP Photo)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan peringatan keras kepada Iran atas munculnya ancaman pembunuhan terhadapnya.
Ia mengklaim telah menyiapkan perintah agar militer AS melancarkan serangan dengan skala yang 'belum pernah terlihat sebelumnya' apabila Teheran benar-benar menjalankan ancaman untuk membunuhnya.
Namun, benarkah Amerika Serikat memiliki sistem yang secara otomatis melancarkan serangan balasan jika presidennya tewas?
Jawabannya adalah tidak. Konstitusi dan sistem pemerintahan AS tidak mengenal mekanisme otomatis semacam itu.
Dalam unggahan di media sosial pada Sabtu, Trump menyatakan Iran telah mengancam akan 'membunuh atau mencoba membunuh' dirinya.
Ia bahkan mengklaim sekitar 1.000 rudal telah 'terkunci dan siap diluncurkan' ke arah Republik Islam Iran, dengan ribuan rudal lain siap menyusul jika ancaman tersebut benar-benar diwujudkan.
Meski demikian, para pakar menegaskan tidak ada mekanisme "dead man's switch" atau sistem balas dendam otomatis dalam struktur militer maupun pemerintahan Amerika Serikat.
Jika seorang presiden AS meninggal dunia akibat pembunuhan atau serangan, proses pengambilalihan kekuasaan diatur oleh Amendemen ke-25 Konstitusi AS dan Presidential Succession Act 1947.
Artinya, apabila Trump terbunuh, Wakil Presiden JD Vance secara otomatis akan menjadi presiden sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Keputusan untuk membalas serangan sepenuhnya berada di tangan Vance, bukan berdasarkan perintah otomatis yang telah diprogram sebelumnya.
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