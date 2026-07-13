AS Gempur Puluhan Target di Iran, Teheran Balas Serang Pangkalan Militer AS di Teluk

Sebuah proyektil ditembakkan sebagai serangan putaran ketiga pekan ini terhadap Iran, dirilis pada Sabtu (11/7/2026). (Iran International)
JawaPos.com - Konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas setelah kedua negara saling melancarkan serangan militer pada Senin (13/7).
Gelombang aksi serangan militer terbaru ini semakin memperbesar ancaman runtuhnya kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya disepakati kedua pihak.
Sekaligus memicu kekhawatiran kembali terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan jalur perdagangan energi dunia.
Militer AS mengumumkan telah menyerang puluhan sasaran di berbagai wilayah Iran pada Senin (13/7) dini hari waktu setempat.
Beberapa jam kemudian, Iran membalas dengan menargetkan sejumlah fasilitas militer AS di negara-negara kawasan Teluk, termasuk Bahrain, Oman, dan Kuwait.
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), yang membawahi operasi militer AS di Timur Tengah, menyatakan serangan tersebut menyasar sistem pertahanan udara, radar pesisir, kemampuan rudal dan drone, serta armada kapal kecil milik Iran.
Dalam operasi itu, AS menggunakan pesawat tempur, kapal perang, drone serang sekali pakai, hingga untuk pertama kalinya mengerahkan drone laut serang sekali pakai.
CENTCOM mengatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam melancarkan serangan terhadap kapal-kapal internasional yang melintas di Selat Hormuz.
"Pasukan AS menyerang sistem pertahanan udara militer, situs radar pesisir dan kemampuan rudal dan drone serta perahu kecil," demikian pernyataan CENTCOM.
Baca Juga:AS Lancarkan Gelombang Serangan Baru ke Iran, Ketegangan Selat Hormuz Memanas dan Gencatan Senjata Kian Terancam
Sementara itu, otoritas Iran menyebut serangan AS menghantam delapan kota di Provinsi Khuzestan.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland