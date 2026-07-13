AS Gempur Puluhan Target di Iran, Teheran Balas Serang Pangkalan Militer AS di Teluk

JawaPos.com - Konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas setelah kedua negara saling melancarkan serangan militer pada Senin (13/7).

Gelombang aksi serangan militer terbaru ini semakin memperbesar ancaman runtuhnya kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya disepakati kedua pihak.

Sekaligus memicu kekhawatiran kembali terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan jalur perdagangan energi dunia.

Militer AS mengumumkan telah menyerang puluhan sasaran di berbagai wilayah Iran pada Senin (13/7) dini hari waktu setempat.

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Beberapa jam kemudian, Iran membalas dengan menargetkan sejumlah fasilitas militer AS di negara-negara kawasan Teluk, termasuk Bahrain, Oman, dan Kuwait.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), yang membawahi operasi militer AS di Timur Tengah, menyatakan serangan tersebut menyasar sistem pertahanan udara, radar pesisir, kemampuan rudal dan drone, serta armada kapal kecil milik Iran.

Dalam operasi itu, AS menggunakan pesawat tempur, kapal perang, drone serang sekali pakai, hingga untuk pertama kalinya mengerahkan drone laut serang sekali pakai.

CENTCOM mengatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam melancarkan serangan terhadap kapal-kapal internasional yang melintas di Selat Hormuz.

"Pasukan AS menyerang sistem pertahanan udara militer, situs radar pesisir dan kemampuan rudal dan drone serta perahu kecil," demikian pernyataan CENTCOM.