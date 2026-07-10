Usai Diresmikan Presiden Prabowo, Jasa Marga Mulai Sediakan BBM B50 di Rest Area

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mulai menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar B50 di jaringan rest area. Kebijakan ini untuk mendukung kemandirian energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Rest Area KM 57A Jalan Tol Jakarta-Cikampek menjadi salah satu yang sudah melakukan penjualan. Rest area ini berada pada koridor utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional, serta terhubung dengan akses menuju Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ).

Jasa Marga melakukan koordinasi secara intensif dengan PT Pertamina (Persero) serta mitra pengelola SPBU terkait penjualan B50. Ditargetkan fasilitas dan kelancaran layanan bisa terwujud.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, kehadiran B50 di SPBU sebagai upaya perusahaan menghadirkan layanan yang adaptif.

“Sebagai operator jalan tol terbesar di Indonesia, Jasa Marga memastikan ekosistem infrastruktur pendukung jalan tol mampu beradaptasi dengan kebutuhan transportasi masa depan. Melalui kesiapan rest area dan sinergi bersama Pertamina, kami mendukung implementasi Biosolar B50 agar pengguna jalan, termasuk kendaraan logistik, dapat mengakses layanan energi yang sejalan dengan agenda transisi energi nasional,” ujar Rivan, Jumat (10/7).

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Jasa Marga terus mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan bisnis perusahaan, termasuk melalui pengembangan layanan jalan tol dan rest area yang semakin responsif terhadap isu keberlanjutan.

“Dukungan terhadap implementasi Biosolar B50 merupakan bagian dari komitmen Jasa Marga untuk berkontribusi dalam agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong transportasi yang lebih berkelanjutan. Kami percaya rest area memiliki peran yang semakin strategis, bukan hanya sebagai tempat singgah, tetapi juga sebagai simpul layanan yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan transisi energi,” tambahnya.

Penyediaan B50 di rest area akan dilakukan secara bertahap. Jasa Marga akan memperhatikan kesiapan fasilitas dan layanan hingga regulasi.

Presiden Prabowo Resmikan B50 Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Mandatori Biodiesel 50 persen (B50) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis, sebagai langkah memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan biodiesel B50," ujar Presiden. Baca Juga:Raih PMR Award dari BPOM, Dinilai Aktif Dampingi UMKM Pangan Steril Presiden mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan Mandatori B50. Menurut dia, kebijakan tersebut bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti kemampuan Indonesia memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. "Ini bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk mementingkan rakyatnya sendiri. Ini tonggak penting untuk kemandirian bangsa sendiri," kata Presiden menegaskan. Ia menambahkan, pemerintah sejak lama terus mendorong terwujudnya kemandirian energi. Menurut dia, implementasi B40 sebelumnya belum cukup sehingga pemerintah meningkatkan bauran biodiesel menjadi B50. "B40 tidak cukup, bahkan saat itu saya dorong B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan bahwa B50 saja, kita tidak impor solar dari luar negeri," kata Presiden. Kepala Negara mengatakan energi merupakan sektor yang sangat vital bagi kelangsungan bangsa. Indonesia, menurut dia, dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, mulai dari cadangan batu bara hingga gas alam.

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Editor: Sabik Aji Taufan