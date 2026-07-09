Presiden Prabowo Cari Erick Thohir: Indonesia Bisa B50, Masa Belum Bisa Masuk Piala Dunia?

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peluncuran program B50 bertajuk "Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional" di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7). (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi maupun energi, tetapi juga dari prestasi olahraga, khususnya sepak bola. Ia berharap Indonesia dapat segera mewujudkan impian tampil di putaran final Piala Dunia FIFA.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran program B50 bertajuk "Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional" di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7).
Dalam pidatonya, Presiden mengapresiasi keberhasilan pengembangan bahan bakar B50 sebagai tonggak menuju kemandirian energi nasional. Namun, ia mengaku masih menyimpan kegelisahan karena Tim Nasional Indonesia belum berhasil menembus Piala Dunia.
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"Yang masih sulit buat Indonesia ialah masuk Piala Dunia, nah itu saya masih resah. Jadi, saya resah, terus terang saja saya resah," ujar Prabowo.
Ia menilai keberhasilan di sektor energi belum membuatnya sepenuhnya puas apabila Indonesia belum mampu bersaing di panggung sepak bola dunia.
"Indonesia bisa B50, tetapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia?" katanya.
Prabowo juga menekankan bahwa sepak bola bukan sekadar cabang olahraga, melainkan bagian dari martabat dan kehormatan sebuah negara. Karena itu, menurutnya, seluruh pihak harus memberikan perhatian serius terhadap upaya meningkatkan prestasi sepak bola nasional.
Di sela-sela pidatonya, Presiden sempat menyinggung Ketua Umum PSSI yang juga menjabat Menteri BUMN, Erick Thohir. Ia bahkan berseloroh sambil mencari keberadaan Erick di lokasi acara.
"Siapa bertanggung jawab? Mana Erick Thohir? Menteri BUMN. Boy (Thohir) kasih tahu adikmu, ya," katanya.
Sepak bola hingga kini masih menjadi olahraga dengan jumlah penggemar terbesar di Indonesia. Besarnya antusiasme publik terlihat dari ramainya stadion saat Timnas bertanding, tingginya dukungan suporter, hingga besarnya perhatian masyarakat di media sosial setiap kali skuad Garuda berlaga.
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