Kementerian ESDM Targetkan Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) Rampung September 2026

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ahmad Erani Yustika saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/6). (Foto: Djati Waluyo).
JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menargetkan Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) akan rampung pada September 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan penyelesaian RUEN dicanangkan akan rampung maksimal satu tahun setelah diterapkanya Kebijakan Energi Nasional (KEN).
“Kita harapkan bulan September, kan maksimal setahun setelah KEN itu Oktober tahun lalu,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/7).
Erani mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan uji publik pada sejumlah wilayah di Indonesia. Ia menyebut bahwa saat ini tim dari pembentuk RUEN telah melakukan uji publik pada enam provinsi.
Ia menjelaskan, uji publik dilaksanakan untuk dapat menerima masukan dari seluruh elemen Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar RUEN dapat menggambarkan seluruh kebutuhan energi bagi Masyarakat.
“Ini kan sudah mulai keliling-keliling untuk uji publik supaya ada partisipasi publik, mereka memberikan masukan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, RUEN adalah kebijakan pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi pedoman lintas sektor bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai ketahanan, kemandirian, dan transisi energi.
Sebelumnya, dalam Menyusun RUEN Kementerian ESDM menggandeng sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait serta mengundang partisipasi publik untuk memberi masukan sesuai dengan kompetensinya.
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