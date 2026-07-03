Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 3 Juli 2026 | 21.22 WIB

Kementerian ESDM Targetkan Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) Rampung September 2026

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ahmad Erani Yustika saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/6). (Foto: Djati Waluyo). - Image

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ahmad Erani Yustika saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/6). (Foto: Djati Waluyo).

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menargetkan Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) akan rampung pada September 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan penyelesaian RUEN dicanangkan akan rampung maksimal satu tahun setelah diterapkanya Kebijakan Energi Nasional (KEN).

“Kita harapkan bulan September, kan maksimal setahun setelah KEN itu Oktober tahun lalu,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/7).

Erani mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan uji publik pada sejumlah wilayah di Indonesia. Ia menyebut bahwa saat ini tim dari pembentuk RUEN telah melakukan uji publik pada enam provinsi.

Ia menjelaskan, uji publik dilaksanakan untuk dapat menerima masukan dari seluruh elemen Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar RUEN dapat menggambarkan seluruh kebutuhan energi bagi Masyarakat.

“Ini kan sudah mulai keliling-keliling untuk uji publik supaya ada partisipasi publik, mereka memberikan masukan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, RUEN adalah kebijakan pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi pedoman lintas sektor bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai ketahanan, kemandirian, dan transisi energi.

Sebelumnya, dalam Menyusun RUEN Kementerian ESDM menggandeng sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait serta mengundang partisipasi publik untuk memberi masukan sesuai dengan kompetensinya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Kementerian ESDM Sebut Ekspor Batu Bara Sempat Ditahan demi Amankan Pasokan PLN - Image
Energi

Kementerian ESDM Sebut Ekspor Batu Bara Sempat Ditahan demi Amankan Pasokan PLN

Sabtu, 27 Juni 2026 | 01.10 WIB

Harga Gas Industri Naik Picu Ancaman PHK, Menteri ESDM Bahlil: Kami Cari Formulasi Harga Terjangkau - Image
Energi

Harga Gas Industri Naik Picu Ancaman PHK, Menteri ESDM Bahlil: Kami Cari Formulasi Harga Terjangkau

Kamis, 25 Juni 2026 | 19.24 WIB

Kementerian ESDM dan PGN Perluas Akses Gas Bumi Rumah Tangga di Yogyakarta - Image
Berita Daerah

Kementerian ESDM dan PGN Perluas Akses Gas Bumi Rumah Tangga di Yogyakarta

Selasa, 23 Juni 2026 | 18.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore