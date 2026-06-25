Harga Gas Industri Naik Picu Ancaman PHK, Menteri ESDM Bahlil: Kami Cari Formulasi Harga Terjangkau

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tengah mengitung ulang kapasitas dari penyaluran gas yang masuk dalam kategori Harga Gasr Bumi Tertentu (HGBT) untuk pelaku Industri.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memastikan harga gas dalam HGBT tidak naik, namun harga dari liquefied natural gas (LNG) pasti naik dengan adanya gejolak geopolitik global dan penurunan produksi domestik.

“Tapi memang kita lagi menghitung sekarang. Sekarang saya lagi mencari formulasi untuk bisa memberikan harga yang terjangkau,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/6).

Bahlil mengatakan, kenaikan harga gas yang terjadi di sejumlah industri di Jawa Barat salah satunya akibat adanya penurunan produksi dari sumur-sumur migas.

Ia mengatakan, Kementerian ESDM telah bertemu dengan sejumlah asosiasi untuk merespons keluhan pelaku industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku maupun sumber energi dalam proses produksi.

Untuk itu, pemerintah tengah mencari formulasi agar harga gas dapat terjangkau bagi industry dan tetap mempertimbangkan sejumlah faktor lain.

“Sekarang lagi saya mencari formulasi Untuk bagaimana bisa memberikan harga terjangkau Tapi juga tidak bisa Terlalu dengan harga yang mereka inginkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendapat laporan ribuan buruh terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) massal atau sebanyak 55 ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.

Dasco mengatakan, DPR akan memfasilitasi Pertamina untuk berkomunikasi dengan para buruh secepatnya. Sehingga perwakilan buruh bisa duduk bersama untuk mencari solusi.