Harga Minyak Dunia Turun, Pertamina Sesuaikan Harga BBM Non Subsidi

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina mengikuti harga pasar dunia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan dengan prinsip mengikuti harga pasar dunia maka apabila kondisi harga minyak dunia cenderung membaik maka harga BBM non subsidi akan menyesuaikan.

“Apabila Kondisi harga dunia dapat cenderung membaik dalam arti positif menurun. Maka potensi penyesuaian harga bisa saja seperti contoh yang sudah ada di Produk Pertamina Dex dan Dexlite yang mengalami penurunan harga,” ujar Roberth kepada Jawapos dikutip Rabu (1/7).

Sebagaimana diketahui, Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah oenyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah”, jelas Kitty.

Melalui evaluasi tersebut, sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur mengalami penurunan harga.