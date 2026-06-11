Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi per 1 Juli 2026, Pertamax Turbo jadi Rp 19.300 per Liter

Pertamina Patra Niaga menurunkan harga BBM nonsubsidi mulai 1 Juli 2026. Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Avtur mengalami penurunan harga. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com – PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Rabu, 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, kondisi fiskal, serta daya beli masyarakat.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah.
"Sesuai yang kita ketahui, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," ujar Kitty dalam keterangan resminya, Selasa (30/6).
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sejumlah produk BBM nonsubsidi mengalami penurunan harga, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, serta Avtur untuk penerbangan domestik.
Untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, harga Pertamax Turbo turun dari Rp 20.750 per liter menjadi Rp 19.300 per liter. Artinya, terjadi penurunan sebesar Rp 1.450 per liter atau sekitar 7 persen.
Sementara itu, harga Pertamina Dex turun paling besar, yakni dari Rp 24.800 per liter menjadi Rp 21.150 per liter atau lebih rendah Rp 3.650 per liter. Penurunan tersebut setara sekitar 15 persen.
Adapun Dexlite kini dijual seharga Rp 19.700 per liter, turun Rp 3.300 dibandingkan harga sebelumnya sebesar Rp 23.000 per liter atau sekitar 14 persen.
Tidak hanya BBM kendaraan darat, Pertamina juga menurunkan harga Avtur untuk penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Harga Avtur sebelum pajak turun dari Rp 22.190 per liter pada Juni menjadi Rp 19.190 per liter mulai Juli 2026, atau berkurang Rp 3.000 per liter.
Kitty menegaskan, selain menghadirkan harga yang lebih kompetitif, Pertamina tetap menjaga kualitas seluruh produk BBM agar sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
"Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar," katanya.
- Pertamax Turbo Turun dari Rp 20.750 per liter menjadi Rp 19.300 per liter.
- Pertamina Dex Turun dari Rp 24.800 per liter menjadi Rp 21.150 per liter.
- Dexlite Turun dari Rp 23.000 per liter menjadi Rp 19.700 per liter.
- Avtur Penerbangan Domestik (sebelum pajak) di Soekarno Hatta Turun dari Rp 22.190 per liter (Juni) menjadi Rp 19.190 per liter (Juli).
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