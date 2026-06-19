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Djati Waluyo
Jumat, 19 Juni 2026 | 20.59 WIB

Listrik di Sejumlah Wilayah Jawa Padam, PLN Pastikan hanya Sementara

Petugas PLN melalukan perawatan jaringan listrik di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Petugas PLN melalukan perawatan jaringan listrik di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik guna menjaga keandalan listrik bagi seluruh masyarakat.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," ujar Greg dalam pernyataan resmi kepada JawaPos.com, Jumat (19/6).

Greg mengatakan, PLN terus berkerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. Ia juga memastikan, perusahaan akan terus melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," ujarnya.

Untuk itu, Greg menegaskan bahwa seluruh insan PLN meminta maaf kepada masyarakat atas berkurangnya pasokan listrik yang membuat sejumlah wilayah di pulau Jawa mengalami pemadaman listrik bergilir

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan," ucapnya.

Editor: Estu Suryowati
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