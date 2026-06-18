Kebutuhan Batu Bara 2026 Tercukupi, Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik PLN Aman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan pasokan batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) tidak ada masalah.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan sampai dengan hari ini PLN sudah melakukan kontrak sebanyak 134 juta ton dengan pengusaha batubara untuk memenuhi kebutuhan PLTU.
“Jadi overall sudah tadi dibahas, tidak ada masalah (stok batubara). Batubaranya pun dari total kebutuhan 154 juta (ton) pada tahun 2026, PLN sudah melakukan kontrak 134 juta.” Ujar Bahlil saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6).
Dengan begitu, maka sampai dengan Juni kebutuhan batubara untuk PLTU milik PLN sudah terpenuhi hampir 80 persen.Dengan capaian tersebut, maka seharusnya kebutuhan batubara untuk PLTU PLN dapat dipenuhi hingga akhir tahun 2026.
“Jadi tanggal kurang lebih sekitar 18-20 juta yang belum. Jadi overall tidak ada masalah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai pembayaran kompensasi dan subsidi terhadap PLN. Bahlil mengatakan, pembayaran tersebut dibutuhkan agar PLN mempunyai kemampuan keuangan yang memadai.
Lanjutnya, kepastian itu ditujukan untuk memberikan pelayanan untuk memberikan Listrik secara maksimal untuk masyarakat Indonesia.
“Rapat membahas beberapa agenda lah. Termasuk dengan bagaimana pembayaran kompensasi dan subsidi terhadap PLN. Agar mereka mempunyai kemampuan keuangan yang memadai untuk mempersiapkan segala sesuatu agar pelayanan listrik kita kepada rakyat bisa berjalan dengan maksimal,” ucapnya.
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