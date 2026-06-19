RUPS PLN Tetapkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan, Berikut Rinciannya

Ilustrasi kantor pusat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jakarta. (Istimewa).
Keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola perusahaan serta keberlanjutan transformasi PLN dalam menghadapi tantangan industri ketenagalistrikan yang semakin dinamis, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional di sektor energi.
Segenap insan PLN menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi yang telah mengakhiri masa tugasnya atas dedikasi, kontribusi, serta pengabdian yang diberikan dalam mendorong transformasi perusahaan, memperkuat kinerja korporasi, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, dan mendukung agenda transisi energi nasional.
" Jajaran PLN juga mengucapkan selamat kepada seluruh Direksi yang mendapatkan amanah baru. Perseroan meyakini bahwa pengalaman, kompetensi, dan kepemimpinan yang dimiliki akan semakin memperkuat langkah PLN dalam menjalankan mandat penyediaan tenaga listrik yang andal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ucap Gregorius Adi Trianto Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN.
RUPS PLN menambah nomenklatur Wakil Direktur Utama (Wadirut) dan menetapkan susunan lengkap Direksi PLN saat ini sebagai berikut:
1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama;
2. Yusuf Didi Setiarto sebagai Wakil Direktur Utama;
3. Nurlely Aman sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital;
4. Sulistyo Biantoro sebagai Direktur Keuangan;
5. Rakhmad Dewanto Haris J. sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis;
6. Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan;
7. Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan;
8. M. Fahrur Rozy sebagai Direktur Retail dan Niaga;
9. Denny Triyanto sebagai Direktur Manajemen Risiko;
10. Daniel Karmel Fernando Tampubolon sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem;
11. Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan;
12. Arsyadany G. Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi.
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