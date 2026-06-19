RUPS PLN Tetapkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan, Berikut Rinciannya

JawaPos.com — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 PT PLN (Persero) telah diselenggarakan di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, pada Kamis (18/6). Dalam agenda tersebut, RUPS menetapkan perubahan susunan jajaran Direksi perseroan.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola perusahaan serta keberlanjutan transformasi PLN dalam menghadapi tantangan industri ketenagalistrikan yang semakin dinamis, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional di sektor energi.