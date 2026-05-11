Kembangkan Bisnis 'Beyond kWh', Monetisasi Karbon dari PLTS Off-grid Gandeng DevvStream Inc.

PLN Indonesia Power akan menghasilkan sertifikat pengurangan emisi atau Verified Emission Reduction (VER) dari sejumlah proyek PLTS.
JawaPos.com - PT PLN Indonesia Power memperluas transformasi bisnis energi bersih dengan menggabungkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan skema perdagangan karbon internasional.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) bersama DevvStream Inc. sebagai bagian dari penguatan portofolio bisnis 'beyond kWh' berbasis solar PV solution.
Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi tahapan strategis perusahaan dalam mengintegrasikan proyek PLTS dengan monetisasi karbon di pasar global.
"Kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi PLN IP dalam mengintegrasikan pengembangan PLTS dengan skema monetisasi karbon global," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (11/5).
Kesepakatan itu ditandatangani Bernadus bersama CEO DevvStream Corp Sunny Trinh di Jakarta pada Selasa (5/2).
Dalam kerja sama tersebut, PLTS yang dikembangkan merupakan sistem off-grid untuk kebutuhan internal pelanggan sehingga tidak terhubung dengan jaringan listrik utama. Skema ini tetap disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di sektor lingkungan hidup dan perdagangan karbon.
Melalui proyek itu, PLN Indonesia Power akan menghasilkan sertifikat pengurangan emisi atau Verified Emission Reduction (VER) dari sejumlah proyek PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Sertifikat tersebut nantinya dipasarkan melalui DevvStream sebagai mitra internasional perusahaan.
Bernadus menilai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi PLN IP dalam membangun model bisnis baru yang lebih berkelanjutan dan bernilai tambah.
"Pengembangan solar PV solution berbasis off-grid ini merupakan bagian dari inovasi PLN Indonesia Power dalam menghadirkan solusi energi bersih di sisi operasional sekaligus membuka peluang monetisasi karbon. Ini adalah wujud nyata transformasi kami menuju bisnis beyond kWh yang lebih bernilai tambah," ujarnya.
