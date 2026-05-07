Daftar SPBU Pertamina di Jakarta yang Tak Lagi Jual Pertalite, Pertamina: Beralih Jadi SPBU Signature

Ilustrasi masyarakat mengantri untuk mengisi BBM di SPBU. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Sejumlah SPBU Pertamina di wilayah Jakarta dan sekitarnya dipastikan tidak lagi menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. SPBU-SPBU tersebut disebut sedang beralih status menjadi SPBU Signature yang mengedepankan layanan premium dan tidak menjual BBM subsidi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun, menjelaskan bahwa SPBU yang tidak lagi menyediakan Pertalite tersebut merupakan bagian dari program peningkatan status layanan.
“SPBU tersebut beralih mengajukan program peningkatan status untuk menjadi SPBU Signature,” kata Robert melalui keterangannya.
Menurut dia, SPBU Signature memang tidak menjual BBM subsidi seperti Pertalite. Sebagai gantinya, SPBU jenis ini menawarkan layanan dan fasilitas yang lebih lengkap dibanding SPBU reguler.
Baca Juga:Sidang Perkara Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Penasihat Hukum 4 Terdakwa Hadirkan 3 Saksi Ahli
“SPBU Signature mengedepankan layanan dan fasilitas prima yang di atas SPBU biasa yang masih menjual BBM subsidi. Contoh SPBU Signature yang sudah ada adalah SPBU Signature Pondok Indah,” ujarnya.
Meski demikian, Pertamina memastikan masyarakat pengguna Pertalite tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi tersebut.
“Masyarakat pengguna Pertalite tidak perlu khawatir, karena layanan ketersediaan produk Pertalite tetap akan dilayani di SPBU lainnya,” kata Robert.
Ia juga menegaskan Pertamina tetap menjalankan penugasan pemerintah dalam distribusi BBM subsidi.
“Pertamina tetap berkomitmen melayani Pertalite untuk masyarakat sebagai Penugasan Pemerintah (PSO),” lanjutnya.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama