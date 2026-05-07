Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 7 Mei 2026 | 18.15 WIB

Daftar SPBU Pertamina di Jakarta yang Tak Lagi Jual Pertalite, Pertamina: Beralih Jadi SPBU Signature

Ilustrasi masyarakat mengantri untuk mengisi BBM di SPBU. (Dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi masyarakat mengantri untuk mengisi BBM di SPBU. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Sejumlah SPBU Pertamina di wilayah Jakarta dan sekitarnya dipastikan tidak lagi menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. SPBU-SPBU tersebut disebut sedang beralih status menjadi SPBU Signature yang mengedepankan layanan premium dan tidak menjual BBM subsidi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun, menjelaskan bahwa SPBU yang tidak lagi menyediakan Pertalite tersebut merupakan bagian dari program peningkatan status layanan.

“SPBU tersebut beralih mengajukan program peningkatan status untuk menjadi SPBU Signature,” kata Robert melalui keterangannya.

Menurut dia, SPBU Signature memang tidak menjual BBM subsidi seperti Pertalite. Sebagai gantinya, SPBU jenis ini menawarkan layanan dan fasilitas yang lebih lengkap dibanding SPBU reguler.

“SPBU Signature mengedepankan layanan dan fasilitas prima yang di atas SPBU biasa yang masih menjual BBM subsidi. Contoh SPBU Signature yang sudah ada adalah SPBU Signature Pondok Indah,” ujarnya.

Meski demikian, Pertamina memastikan masyarakat pengguna Pertalite tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi tersebut.

“Masyarakat pengguna Pertalite tidak perlu khawatir, karena layanan ketersediaan produk Pertalite tetap akan dilayani di SPBU lainnya,” kata Robert.

Ia juga menegaskan Pertamina tetap menjalankan penugasan pemerintah dalam distribusi BBM subsidi.

“Pertamina tetap berkomitmen melayani Pertalite untuk masyarakat sebagai Penugasan Pemerintah (PSO),” lanjutnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Mekanisme Pasar Membuat SPBU Swasta Menaikkan Harga BBM Nonsubsidi - Image
Energi

Mekanisme Pasar Membuat SPBU Swasta Menaikkan Harga BBM Nonsubsidi

Selasa, 5 Mei 2026 | 07.34 WIB

Diesel Melonjak Tajam! SPBU Swasta Kompak Naikkan Harga, Tembus Rp 30 Ribu - Image
Ekonomi

Diesel Melonjak Tajam! SPBU Swasta Kompak Naikkan Harga, Tembus Rp 30 Ribu

Sabtu, 2 Mei 2026 | 22.11 WIB

Polda Jatim Gagalkan Penyelundupan 930 Liter Solar Subsidi ke Kalimantan, Modus Pakai Barcode SPBU - Image
Surabaya Raya

Polda Jatim Gagalkan Penyelundupan 930 Liter Solar Subsidi ke Kalimantan, Modus Pakai Barcode SPBU

Jumat, 24 April 2026 | 06.32 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore