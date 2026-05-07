Daftar SPBU Pertamina di Jakarta yang Tak Lagi Jual Pertalite, Pertamina: Beralih Jadi SPBU Signature

JawaPos.com - Sejumlah SPBU Pertamina di wilayah Jakarta dan sekitarnya dipastikan tidak lagi menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. SPBU-SPBU tersebut disebut sedang beralih status menjadi SPBU Signature yang mengedepankan layanan premium dan tidak menjual BBM subsidi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun, menjelaskan bahwa SPBU yang tidak lagi menyediakan Pertalite tersebut merupakan bagian dari program peningkatan status layanan.

“SPBU tersebut beralih mengajukan program peningkatan status untuk menjadi SPBU Signature,” kata Robert melalui keterangannya.

Menurut dia, SPBU Signature memang tidak menjual BBM subsidi seperti Pertalite. Sebagai gantinya, SPBU jenis ini menawarkan layanan dan fasilitas yang lebih lengkap dibanding SPBU reguler.

“SPBU Signature mengedepankan layanan dan fasilitas prima yang di atas SPBU biasa yang masih menjual BBM subsidi. Contoh SPBU Signature yang sudah ada adalah SPBU Signature Pondok Indah,” ujarnya.

Meski demikian, Pertamina memastikan masyarakat pengguna Pertalite tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi tersebut.

“Masyarakat pengguna Pertalite tidak perlu khawatir, karena layanan ketersediaan produk Pertalite tetap akan dilayani di SPBU lainnya,” kata Robert.

Ia juga menegaskan Pertamina tetap menjalankan penugasan pemerintah dalam distribusi BBM subsidi.