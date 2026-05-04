Pertamax Turbo hingga Dexlite Naik Lagi, Berikut Daftar Harga BBM Pertamina Mulai 4 Mei 2026

Ilustrasi warga mengisi BBM di SPBU. (Dok. Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku pada 4 Mei hari ini di sejumlah wilayah. Dalam kebijakan terbaru ini, harga BBM nonsubsidi seperti solar dan Pertamax Turbo mengalami kenaikan, sementara Pertamax tidak mengalami perubahan.
Mengacu pada informasi dari laman resmi Pertamina, di wilayah Jabodetabek harga Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp19.900 per liter, dari sebelumnya Rp19.400 per liter pada April.
Kenaikan juga terjadi pada produk solar dalam seri Pertamina Dex. Dexlite (CN 51) kini dibanderol Rp26.000 per liter, naik dari Rp23.600 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex (CN 53) meningkat menjadi Rp27.900 per liter dari sebelumnya Rp23.900 per liter.
Di sisi lain, harga Pertamax (RON 92) tetap berada di angka Rp12.300 per liter. Hal yang sama berlaku untuk Pertamax Green (RON 95) yang masih dipatok Rp12.900 per liter sejak Maret, sebelum terjadinya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Untuk BBM bersubsidi dan penugasan, harga juga tidak mengalami perubahan, yakni Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Penyesuaian harga ini dilakukan sebagai implementasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan revisi atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020, terkait formula dasar perhitungan harga jual eceran BBM jenis bensin dan solar yang didistribusikan melalui SPBU.
Berikut harga BBM di SPBU Pertamina di DKI Jakarta yang mulai berlaku hari ini!
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp 12.300 per liter
