Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Senin, 4 Mei 2026 | 17.00 WIB

Pertamax Turbo hingga Dexlite Naik Lagi, Berikut Daftar Harga BBM Pertamina Mulai 4 Mei 2026

Ilustrasi warga mengisi BBM di SPBU. (Dok. Jawa Pos) - Image

Ilustrasi warga mengisi BBM di SPBU. (Dok. Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku pada 4 Mei hari ini di sejumlah wilayah. Dalam kebijakan terbaru ini, harga BBM nonsubsidi seperti solar dan Pertamax Turbo mengalami kenaikan, sementara Pertamax tidak mengalami perubahan.

Mengacu pada informasi dari laman resmi Pertamina, di wilayah Jabodetabek harga Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp19.900 per liter, dari sebelumnya Rp19.400 per liter pada April.

Kenaikan juga terjadi pada produk solar dalam seri Pertamina Dex. Dexlite (CN 51) kini dibanderol Rp26.000 per liter, naik dari Rp23.600 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex (CN 53) meningkat menjadi Rp27.900 per liter dari sebelumnya Rp23.900 per liter.

Di sisi lain, harga Pertamax (RON 92) tetap berada di angka Rp12.300 per liter. Hal yang sama berlaku untuk Pertamax Green (RON 95) yang masih dipatok Rp12.900 per liter sejak Maret, sebelum terjadinya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Untuk BBM bersubsidi dan penugasan, harga juga tidak mengalami perubahan, yakni Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga ini dilakukan sebagai implementasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan revisi atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020, terkait formula dasar perhitungan harga jual eceran BBM jenis bensin dan solar yang didistribusikan melalui SPBU.

Berikut harga BBM di SPBU Pertamina di DKI Jakarta yang mulai berlaku hari ini!

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp 12.300 per liter

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Harga BBM Non Subsidi Naik, Ekonom UGM Yakin Tidak Akan Pengaruhi Daya Beli Masyarakat - Image
Energi

Harga BBM Non Subsidi Naik, Ekonom UGM Yakin Tidak Akan Pengaruhi Daya Beli Masyarakat

Minggu, 19 April 2026 | 15.49 WIB

Harga BBM Non Subsidi Naik, DPR RI Minta Tidak Berpengaruh kepada Kebutuhan Pokok - Image
Politik

Harga BBM Non Subsidi Naik, DPR RI Minta Tidak Berpengaruh kepada Kebutuhan Pokok

Sabtu, 18 April 2026 | 17.35 WIB

Kompak dengan Pertamina, BP-AKR Naikkan Harga BBM, Ada yang Tembus Rp 25.560 per Liter - Image
Energi

Kompak dengan Pertamina, BP-AKR Naikkan Harga BBM, Ada yang Tembus Rp 25.560 per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 17.24 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore