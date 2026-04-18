Kompak dengan Pertamina, BP-AKR Naikkan Harga BBM, Ada yang Tembus Rp 25.560 per Liter

JawaPos.com - Per Sabtu (18/4), PT Pertamina (Persero) dan BP-AKR resmi melakukan penyesuaian harga BBM terbaru. Kenaikannya pun tergolong drastis, bahkan ada jenis bahan bakar yang harganya melonjak mencapai Rp 25.560 per liter.

Kenaikan harga ini dipicu oleh fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Berdasarkan data dari laman resmi mypertamina.id, jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo kini dibanderol seharga Rp19.400 per liter. Jika dibandingkan dengan harga sebelumnya yang hanya Rp13.100, terjadi lonjakan sebesar Rp6.300 per liter.

Kenaikan paling mencolok terlihat pada kategori bahan bakar mesin diesel. Harga Dexlite kini meroket menjadi Rp23.600 per liter, naik signifikan sebesar Rp9.400 dari harga bulan lalu.

Tidak ketinggalan, Pertamina Dex juga mengalami penyesuaian harga menjadi Rp23.900 per liter, dari yang sebelumnya hanya berada di angka Rp14.500 per liter.

Nasib Harga Pertalite dan Pertamax Meski beberapa jenis BBM nonsubsidi naik tajam, masyarakat setidaknya bisa sedikit bernapas lega. Pertamina memutuskan untuk tetap menahan harga BBM subsidi agar tetap stabil.

- Pertalite: Tetap Rp10.000/liter

- Solar: Tetap Rp6.800/liter