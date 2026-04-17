Gokil! Pendapatan Iran dari 'Pengelolaan' Selat Hormuz Ditaksir Tembus Rp 258 Triliun

JawaPos.com - Parlemen Iran memperkirakan pendapatan negara dari "pengelolaan" Selat Hormuz mencapai USD 10 hingga USD 15 miliar (sekitar Rp 258 triliun). Kepada kantor berita ISNA, seorang anggota presidium parlemen menjelaskan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz, termasuk rencana pengenaan biaya bagi kapal yang melintas.

RUU itu juga bertujuan memperkuat mata uang nasional Iran, rial, dengan mewajibkan kapal asing membayar bea melalui kantor perwakilan di Iran atau sistem perbankan Iran.

Pada 13 April, Angkatan Laut AS mulai memblokade seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz — jalur pengiriman sekitar 20 persen pasokan minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair di pasar global.

Amerika Serikat menegaskan kapal non-Iran tetap bebas melintasi Selat Hormuz selama tidak membayar biaya kepada Teheran. Otoritas Iran belum mengumumkan penerapan biaya tersebut, tetapi rencana itu telah dibahas.