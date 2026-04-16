PLN Indonesia Power Mulai Program Clean Energy Day untuk Kurangi Emisi

JawaPos.com - PLN Indonesia Power meluncurkan program Clean Energy Day sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi dan penerapan prinsip keberlanjutan di sektor ketenagalistrikan.

Peresmian program ini dilakukan oleh jajaran direksi dan diikuti oleh seluruh pegawai dari berbagai unit bisnis di Indonesia pada Rabu (15/4).

Program Clean Energy Day dirancang sebagai langkah strategis untuk mendorong transformasi budaya kerja yang lebih berkelanjutan.

Fokus utamanya mencakup peningkatan efisiensi energi, penurunan emisi karbon, serta pembiasaan gaya hidup ramah lingkungan di lingkungan kerja.

Direktur Utama Bernadus Sudarmanta menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk komitmen nyata perusahaan dalam menghadirkan perubahan yang berdampak luas.

“Program Clean Energy Day merupakan langkah nyata PLN Indonesia Power dalam membangun budaya kerja berkelanjutan, mendorong efisiensi energi, perubahan pola pikir, dan partisipasi aktif seluruh insan perusahaan demi masa depan energi Indonesia yang lebih bersih,” ujar Bernadus.

Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi Ridho Hutomo menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai inisiatif berkelanjutan yang menitikberatkan pada perubahan perilaku serta peningkatan kesadaran pegawai terkait efisiensi energi dan pengurangan jejak karbon.

“Program Clean Energy Day merupakan komitmen nyata Indonesia Power dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pengurangan emisi karbon melalui perubahan perilaku di lingkungan kerja.

Keberlanjutan didorong menjadi budaya kerja yang dimulai dari langkah sederhana, dengan dukungan teknologi untuk memonitor kontribusi individu secara transparan.