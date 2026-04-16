PLN Indonesia Power Mulai Program Clean Energy Day untuk Kurangi Emisi

PLN Indonesia Power meluncurkan program Clean Energy Day. (Istimewa)
JawaPos.com - PLN Indonesia Power meluncurkan program Clean Energy Day sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi dan penerapan prinsip keberlanjutan di sektor ketenagalistrikan.
Peresmian program ini dilakukan oleh jajaran direksi dan diikuti oleh seluruh pegawai dari berbagai unit bisnis di Indonesia pada Rabu (15/4).
Program Clean Energy Day dirancang sebagai langkah strategis untuk mendorong transformasi budaya kerja yang lebih berkelanjutan.
Fokus utamanya mencakup peningkatan efisiensi energi, penurunan emisi karbon, serta pembiasaan gaya hidup ramah lingkungan di lingkungan kerja.
Direktur Utama Bernadus Sudarmanta menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk komitmen nyata perusahaan dalam menghadirkan perubahan yang berdampak luas.
“Program Clean Energy Day merupakan langkah nyata PLN Indonesia Power dalam membangun budaya kerja berkelanjutan, mendorong efisiensi energi, perubahan pola pikir, dan partisipasi aktif seluruh insan perusahaan demi masa depan energi Indonesia yang lebih bersih,” ujar Bernadus.
Sementara itu, Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi Ridho Hutomo menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai inisiatif berkelanjutan yang menitikberatkan pada perubahan perilaku serta peningkatan kesadaran pegawai terkait efisiensi energi dan pengurangan jejak karbon.
“Program Clean Energy Day merupakan komitmen nyata Indonesia Power dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pengurangan emisi karbon melalui perubahan perilaku di lingkungan kerja.
Keberlanjutan didorong menjadi budaya kerja yang dimulai dari langkah sederhana, dengan dukungan teknologi untuk memonitor kontribusi individu secara transparan.
Melalui keteladanan pimpinan dan partisipasi seluruh insan perusahaan, program ini diharapkan berkembang menjadi green lifestyle yang konsisten dan berdampak nyata.” jelas Ridho.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026