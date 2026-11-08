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Penulis: Djati Waluyo
Minggu, 8 November 2026 | 16.24 WIB

IHSG Loyo pada Pekan Pertama November, Transaksi Harian BEI Turun 23 %

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,13 persen selama perdagangan periode 2–6 November 2026. IHSG terkoreksi dari posisi 5.057,05 pada pekan sebelumnya menjadi 5.050,42 pada penutupan perdagangan Jumat (6/11).

Sejalan dengan pelemahan IHSG, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengalami penurunan sebesar 1,34 persen menjadi Rp 8.744 triliun. Pada pekan sebelumnya, kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp 8.862 triliun.

Aktivitas perdagangan saham di BEI turut mengalami penurunan. Rata-rata volume transaksi harian terkoreksi 3,50 persen menjadi 31,29 miliar saham dari sebelumnya 32,43 miliar saham.

Penurunan turut terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian yang merosot 23 persen menjadi Rp 11,04 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai Rp 14,34 triliun.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Elsierrа Putri Yosita mengatakan investor asing mencatatkan aksi beli bersih atau net buy sebesar Rp 328,20 miliar pada perdagangan Jumat (6/11).

Editor: Diar Candra
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