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Penulis: Djati Waluyo
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.40 WIB

BEI Siapkan Dividen Rp 1,56 Triliun, Rp 2 Triliun Laba Ditahan untuk Cadangan

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik. (istimewa) - Image

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik. (istimewa)

JawaPos.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberikan dividen tunai khusus senilai Rp 1,56 triliun kepada pemegang saham.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dihelat di Jakarta, Rabu (28/10).

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan nilai dividen tersebut setara dengan Rp 17 miliar per saham, yang akan diberikan kepada pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) per 27 Oktober 2026.

“Pembagian dividen tunai khusus kepada para pemegang saham perseruan yang berhak sebagaimana yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseruan pada tanggal 27 Oktober 2026 dengan total nilai sebesar Rp 1,564 triliun atau setara dengan Rp 17 miliar per saham,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Rabu (28/10).

Jeffrey mengatakan, pemegang saham juga menyetujui untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 2 triliun dari saldo laba ditahan untuk memperkuat cadangan operasional dan pendukung pengembangan perusahaan.

Ia menjelaskan keputusan tersebut bagian dari persetujuan penggunaan saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan auditan periode yang berakhir Juni 2026.

“Penggunaan saldo laba ditahan perseruan dalam laporan keuangan auditan periode berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 setelah disetujuinya RKAT 2027 dan anggaran dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujarnya.

Editor: Estu Suryowati
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