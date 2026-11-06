IHSG Jelang Akhir Pekan "rebound" di Tengah Pelemahan Bursa Asia

Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, beberapa waktu lalu. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore, berbalik menguat (rebound) di tengah pelemahan bursa saham kawasan Asia.
IHSG ditutup menguat 20,17 poin atau 0,40 persen ke posisi 5.050,43. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,64 poin atau 0,90 persen ke posisi 518,28.
"Pada awal perdagangan IHSG dibuka melemah akibat sentimen negatif dari koreksi signifikan indeks di bursa Wall Street dan indeks di bursa Asia akibat tekanan pada saham sektor teknologi,” ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.
Selain itu, Ratna mengatakan koreksi IHSG sebelum berbalik menguat, juga disebabkan oleh aksi profit taking (ambil untung) investor, setelah sehari sebelumnya IHSG menguat signifikan.
Dari mancanegara, harga minyak kembali koreksi di bawah level 100 dolar AS per barel seiring harapan penyelesaian konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran yang lebih cepat setelah Partai Demokrat memenangkan pemilu midterm.
Sementara itu, Iran dilaporkan tengah meninjau proposal yang diajukan oleh pihak mediator terkait program nuklir, namun tetap menginginkan pencabutan blockade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, serta pelonggaran sanksi dan melepaskan asetnya yang dibekukan.
Dari dalam negeri, data cadangan devisa sedikit naik ke level 146,8 dolar AS pada Oktober 2026, dari sebelumnya 146,3 miliar dolar AS pada September 2026.
Kemudian, indeks harga rumah tercatat naik 0,58 persen year on year (yoy) pada kuartal III-2026, atau melambat dari sebelumnya 0,69 persen (yoy) pada kuartal II-2026.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran Rp1,28 triliun untuk merealisasikan Program Satu Orang Satu Rekening sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi penutup tahun 2026.
Untuk pekan depan, Ratna memproyeksikan IHSG akan menguji level ke kisaran 5.100-5.200 pada perdagangan pekan depan.
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